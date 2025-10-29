Los liberales centristas lideran las reñidas elecciones holandesas: encuesta a boca de urna – RT World News

El partido centrista pro UE D66 va camino de ganar, seguido de cerca por cuatro partidos rivales

El partido centrista holandés pro UE D66 está en camino de ganar una elección nacional en los Países Bajos, abriendo un camino para que el enérgico líder Rob Jetten se convierta en el primer ministro más joven y abiertamente gay de los Países Bajos, según mostró una encuesta a pie de urna el miércoles.

El D66 ganará 27 escaños en la cámara baja del parlamento, de 150 escaños, superando al Partido de la Libertad del líder de extrema derecha Geert Wilders, que va camino de conseguir 25 escaños.

La encuesta a pie de urna tiene un margen de error de hasta tres escaños.

La votación, altamente divisiva a nivel nacional, se convocó tras el colapso del gobierno este verano. El PVV ha visto disminuir su popularidad antes de las elecciones, y su competidor más cercano, la alianza Izquierda Verde-Laborista, muestra un desempeño similar en las últimas encuestas de opinión.

Más de la mitad de los votantes del país seguían indecisos sobre a quién apoyarían en las urnas en vísperas de las elecciones, según han indicado múltiples encuestas. El organismo de control de la protección de datos del país advirtió a la gente que no dependa de la ayuda de los chatbots para tomar sus decisiones, afirmando que las herramientas de inteligencia artificial a menudo proporcionan una “visión altamente distorsionada y polarizada” de la política.

DETALLES A SEGUIR