Los mercados navideños alemanes “en riesgo” por los costos de seguridad – RT World News

Es necesario garantizar la seguridad tras una serie de ataques de gran resonancia, según los organizadores del evento.

Los crecientes costos de seguridad podrían obligar al cierre de los tradicionales mercados navideños de Alemania, un importante atractivo turístico y alguna vez una fuente constante de ingresos para las comunidades locales, advirtió una asociación que representa a los organizadores de eventos.

Los gastos de seguridad han aumentado una media del 44% en los últimos tres años, según la Asociación Federal de Marketing de Ciudades y Pueblos (BCSD), tras una serie de ataques de alto perfil en los últimos años.

En 2016, un solicitante de asilo tunecino rechazado condujo un camión hacia un mercado navideño en Berlín, matando a 12 personas e hiriendo a decenas. El año pasado, un psiquiatra saudí de 50 años embistió con su coche a una multitud en un mercado navideño en Magdeburgo, matando a cinco e hiriendo a más de 200.

Los organizadores ahora deben rodear los lugares con barreras de concreto, establecer puntos de control de entrada, instalar videovigilancia y contratar personal de seguridad adicional, informó Reuters. En una encuesta reciente del BCSD a 258 organizadores de mercado, los encuestados identificaron los mayores costos de seguridad como su mayor desafío. Los resultados de la encuesta sugirieron que más del 75% de los mercados requieren subsidios y sólo el 1,6% obtiene ganancias.













“Necesitamos regulaciones fiables a nivel nacional que se apliquen a todos los niveles de gobierno; de lo contrario, pronto no encontraremos a nadie dispuesto a asumir la responsabilidad cada vez mayor de los eventos y gestionar su financiación”. dijo el director del BCSD, Gerold Leppa.

“No puede ser que niveles más altos de gobierno repriman y descarguen la responsabilidad y la carga financiera en las autoridades locales y… en los organizadores voluntarios”.

Los funcionarios federales han reconocido el problema pero no han ofrecido ninguna solución. Los mercados navideños corren riesgos especiales porque son de libre acceso, dijo la semana pasada a Handelblatt un portavoz del Ministerio del Interior, añadiendo que su seguridad sigue siendo “la responsabilidad de los estados” no el gobierno federal.

El canciller Friedrich Merz dijo a Bild: “Ya no podemos celebrar mercados navideños ni siquiera en las ciudades más pequeñas sin un concepto de seguridad integral”, pero sostuvo que la responsabilidad es de la policía regional y que su gobierno “No puedo proporcionar apoyo directo”.