Los migrantes se dan la mano para abrir paso a una pequeña embarcación que finalmente se hundió en el Canal de la Mancha en ruta hacia el Reino Unido.

Los MIGRANTES unieron sus manos mientras se dirigían a un pequeño barco frente a la costa francesa, sólo para regresar envueltos en mantas de aluminio después de que se hundiera en el Canal.

Las 94 personas cayeron al agua cuando el barco se desmoronó a cuatro millas náuticas mar adentro ayer, lo que llevó a los funcionarios marítimos a transmitir un mensaje de emergencia.

El barco de rescate francés Minck fue enviado para ayudar y se le unieron otros barcos de la marina y de la guardia costera.

Los funcionarios marítimos en Dover también enviaron un avión, que se unió a la operación cerca de Dunkerque junto con un helicóptero de la marina francesa.

Las autoridades en Francia dijeron que el barco era uno de varios lanzados para intentar llegar a Gran Bretaña.

Agregaron: “El Minck, con la ayuda de otros recursos en el lugar, rescató a todos los que estaban en el agua y los subió a bordo para recibir atención médica.

“Fueron rescatadas 94 personas, incluidas tres que padecían hipotermia.

“Los supervivientes fueron desembarcados en Dunkerque para ser atendidos por los servicios estatales en tierra”.

Los cruces se produjeron después de una pausa de dos semanas durante las cuales ningún barco de inmigrantes cruzó el Canal de la Mancha, aunque el Ministerio del Interior aún no ha publicado las cifras del miércoles.

Hasta el 4 de noviembre, un total de 36.954 personas habían viajado desde Francia a Gran Bretaña en un pequeño barco en lo que va de año.

La cifra representa un aumento del 18 por ciento con respecto al mismo punto en 2024 y del 38 por ciento con respecto a 2023, pero es un siete por ciento menos que en 2022.