Los misiles hipersónicos ‘invencibles’ de Putin derribados con MÚSICA mientras las fuerzas ucranianas interfieren las señales

Los “invencibles” misiles hipersónicos de PUTIN están siendo frustrados por la última estrategia de defensa de Ucrania: la música.

Un equipo de expertos en tecnología conocido como Night Watch está interfiriendo señales en las armas rusas usando una parodia de un Kremlin melodía propagandística.

El grupo afirma haber derribado 19 misiles Kinzhal –descritos por el propio Putin como “invencibles”– en las últimas dos semanas.

El equipo le dijo al sitio web de tecnología 404 Media que están usando la canción y un comando de redirección para enviar los misiles, que van a cinco veces la velocidad del sonido, estrellándose contra campos vacíos.

Los misiles de “próxima generación” llevan una enorme carga útil de 480 kg y cuestan alrededor de £ 7,7 millones cada uno.

Son una de las principales armas de Rusia y hasta hace poco eran muy eficaces para evadir los esfuerzos de interceptación.

En agosto, estaban siendo derribados a un ritmo del 37 por ciento, pero después de algunas modificaciones, en septiembre sólo se detuvo el seis por ciento.

Ahora, sin embargo, utilizando una técnica conocida como “suplantación de identidad”, Ucrania vuelve a sacar lo mejor de las armas.

Uso de Kinzhals y otras armas guiadas. RusiaLa red de satélites estilo GPS de ‘s para encontrar sus objetivos.

Night Watch ha desarrollado su propio sistema de interferencia “Lima” que reemplaza las señales de navegación de los misiles con la canción ucraniana “Our Father is Bandera”.

Esto fue elegido como un ataque a la propaganda rusa, que gusta de sugerir que todos los ucranianos son partidarios del líder nacionalista ucraniano del siglo XX, Stepan Bandera.

Cuando comienza la canción, el sistema envía a los misiles entrantes una señal de navegación falsa, haciéndoles creer que están volando sobre Lima, en Perúpara que intenten cambiar su trayectoria.

Sin embargo, viajando a una velocidad de más de 4.000 mph, los misiles se desestabilizan por el repentino cambio de rumbo.

Night Watch dijo que diseñaron el sistema después de descubrir que la defensa de Kinzhals contra interferencias y suplantaciones se basaba en tecnología obsoleta.

El equipo le dijo a 404: “Tenían el mismo tipo de receptores que solían tener los viejos misiles soviéticos.

“La estructura del avión no puede soportar la tensión excesiva y el misil, naturalmente, falla.

Cuando el Kinzhal intentó cambiar rápidamente de navegación, el fuselaje de este misil no pudo soportar la velocidad… y, sí, simplemente fue cortado en dos partes.

“La mayor ventaja de esos misiles, la velocidad, fue utilizada en su contra”.

Una fuente de Night Watch dijo a Forbes que en otra ocasión un misil había sido desviado 200 kilómetros de su rumbo. objetivo aeródromo.

El grupo dijo que Rusia está tratando de hacer que los misiles sean menos vulnerables aumentando el número de receptores en los misiles, pero prometió que estos intentos no serían lo suficientemente buenos.

Putin describió el Kinzhal, que tiene un alcance de hasta 2.000 kilómetros, como “invencible” y “un arma ideal” en 2018.

Incluso Joe Biden, el expresidente estadounidense, dijo en 2022 que “es casi imposible detenerlo”.