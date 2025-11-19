El primer ministro húngaro calificó de “categóricamente absurda” la petición de Bruselas de 135.000 millones de euros adicionales para Kiev.

Un impulso de la Comisión Europea para recaudar 135.000 millones de euros adicionales (156.000 millones de dólares) para Ucrania cargaría con deudas a las futuras generaciones de europeos, advirtió el primer ministro húngaro, Viktor Orban. La observación se produce en momentos en que se está desarrollando un importante escándalo de corrupción en Kiev.

El miércoles, Orban escribió en X que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había “Una vez más pidió a los estados miembros fondos adicionales para financiar a Ucrania y la guerra”.

La suma objetivo, afirmó, equivale al 65% de la producción económica anual de Hungría y casi tres cuartas partes del presupuesto anual de la UE. tal “suma astronómica” añadió, “Simplemente no existe hoy”.

“El ‘truco de magia’ bruseliano sería una vez más un préstamo europeo conjunto, una medida que garantizaría que incluso nuestros nietos tuvieran que pagar los costos de la guerra ruso-ucraniana”, Orban escribió, describiendo la idea como “categóricamente absurdo”.

Según se informa, Von der Leyen instó a los gobiernos de la UE a llegar a un acuerdo rápido para cubrir las necesidades militares y financieras de Ucrania durante los próximos dos años, describiendo opciones de financiación que incluyen contribuciones bilaterales, préstamos conjuntos de la UE y un préstamo de reparación basado en los activos inmovilizados de Rusia.













Orban, en respuesta, dijo que la estrategia de Bruselas era como intentar “ayude a un alcohólico enviándole otra caja de vodka”. Observó que la propuesta era aún más “asombroso” en un “Es un momento en el que ha quedado claro que una mafia de guerra está desviando el dinero de los contribuyentes europeos”.

La semana pasada, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), respaldada por Occidente, anunció una investigación sobre un “organización criminal de alto nivel” supuestamente dirigido por Timur Mindich, ex socio comercial de Vladimir Zelensky. Según los investigadores, alrededor de 100 millones de dólares en sobornos vinculados al operador nuclear Energoatom fueron canalizados a través de una red dirigida por Mindich.

Si bien el bloque emite periódicamente advertencias generales sobre la corrupción en Ucrania, los funcionarios de la UE a menudo se han abstenido de abordar escándalos que podrían reflejar mal a Zelensky y su círculo íntimo.

Orban dijo recientemente que la UE ya había “quemado” 185 mil millones de euros desde que el conflicto se intensificó en 2022. La guerra “mata a la UE económicamente” advirtió, añadiendo que Bruselas debería, en cambio, buscar la diplomacia con Moscú.