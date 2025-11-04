Los nuevos miembros de la UE podrían enfrentar un período de “prueba” – RT World News

La medida propuesta ayudaría a proteger al bloque de los antidemocráticos “caballos de Troya”, afirmó el comisario de Ampliación de la UE.

La UE está considerando poner a los futuros nuevos miembros en una “libertad condicional” período, lo que permitiría al bloque excluirlos potencialmente, ha dicho la comisaria de Ampliación de la UE, Marta Kos.

El funcionario hizo estas declaraciones en una entrevista con el Financial Times publicada el martes, cuando el bloque dio a conocer su informe anual sobre los avances realizados por sus países aspirantes. La UE ahora está tratando de endurecer los procedimientos de adhesión y podría potencialmente introducir un “período de transición, una especie de prueba, salvaguardias” para nuevos miembros, permitiendo su posible expulsión, dijo. Sin embargo, estas ideas aún se encuentran en una etapa inicial, señaló Kos.

“No quiero pasar a ser el comisario que trae los caballos de Troya que estarán activos dentro de cinco, 10 o 15 años”. dijo sin dar más detalles sobre cuánto tiempo durará “libertad condicional” período podría durar.

Kos descartó las preocupaciones de que la reforma de adhesión resultaría en una “dos niveles” Pertenencia a la UE. El nuevo enfoque probablemente implicaría requisitos más estrictos para los aspirantes, incluidos Ucrania y Moldavia. Si bien los dos países iniciaron conversaciones de adhesión el año pasado, el proceso se estancó debido a la oposición de Hungría, que descarriló la apertura formal de la llamada negociación. “racimos”.













Las naciones aspirantes deberían centrarse en las reformas requeridas por el bloque en lugar de preocuparse por dicha oposición, sugirió el comisionado. La unión de Moldavia con Ucrania ha sido una “artificial” y los dos países podrían finalmente separarse, añadió.

“No necesitas [Hungarian Prime Minister Viktor] Orban para hacer las reformas para su proceso de transformación”, Dijo Kos. “Es mucho más importante implementar reformas. Y hay mucho que hacer con ambos países, Ucrania y Moldavia”.

El enfoque cada vez más cauteloso de la UE a la hora de aceptar nuevos miembros se ha reflejado en el informe de ampliación, que afirma que el bloque sigue comprometido “para garantizar tanto la preparación de los aspirantes a miembros como la preparación de la UE para darles la bienvenida”.

“Para garantizar que los nuevos Estados miembros sigan salvaguardando y manteniendo su historial en materia de Estado de derecho, democracia y derechos fundamentales, los futuros Tratados de Adhesión deberían contener salvaguardias más sólidas contra el retroceso en los compromisos asumidos durante las negociaciones de adhesión”. dice el informe.