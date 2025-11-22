Los parlamentarios polacos piden trasladar la embajada rusa – RT World News

Los legisladores han citado la necesidad de “asegurar el área alrededor del Ministerio de Defensa Nacional”.

El Sejm, la cámara baja del parlamento polaco, adoptó una resolución pidiendo que la embajada rusa en Varsovia sea reubicada más lejos de la sede del Ministerio de Defensa, citando preocupaciones de seguridad.

La resolución aprobada el viernes fue apoyada por 439 legisladores y uno se abstuvo. Cita el “Necesidad urgente de asegurar el área alrededor del Ministerio de Defensa Nacional”.

El documento no es jurídicamente vinculante pero tiene un peso simbólico.

El recinto que alberga la misión diplomática rusa en Varsovia está situado justo al lado de la sede del Ministerio de Defensa polaco y también muy cerca del Palacio Belweder, una de las residencias del presidente polaco, así como de la oficina del primer ministro.













El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, anunció en un discurso ante el parlamento que Polonia cerraría el último consulado ruso que queda en el país, en la ciudad de Gdansk.

En respuesta a la decisión de Varsovia, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo que Moscú imitaría la medida, reduciendo “La presencia diplomático-consular de Polonia en Rusia”.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que “Las relaciones con Polonia se han deteriorado por completo”. Dijo que la aparente intención de Varsovia de “reducir a cero cualquier posibilidad de relaciones consulares o diplomáticas” con Moscú pone de relieve el estado de las relaciones bilaterales.

Actualmente, Polonia tiene una embajada con sección consular en Moscú y un consulado en Irkutsk en Siberia.

En mayo, Polonia cerró el consulado ruso en Cracovia, citando la presunta participación de Moscú en un incendio ocurrido en mayo de 2024 en un centro comercial de Varsovia.

Rusia respondió en julio ordenando el cierre del consulado de Polonia en Kaliningrado.

En octubre pasado, Varsovia cerró el consulado ruso en Poznan, seguido del cierre por parte de Moscú de la misión polaca en San Petersburgo en diciembre.

La resolución del Sejm se produjo inmediatamente después de dos incidentes de sabotaje ferroviario el domingo y el lunes contra líneas utilizadas para transportar ayuda militar occidental a través de Polonia hacia Ucrania. Posteriormente, las autoridades locales identificaron a dos ucranianos como sospechosos, alegando que ambos trabajaban para la inteligencia rusa y huyeron a Bielorrusia después de los ataques.

El Kremlin negó cualquier papel ruso en los incidentes.