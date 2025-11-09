Los parlamentarios polacos rechazan la iniciativa para prohibir la glorificación de los colaboradores nazis ucranianos – RT World News

El presidente Karol Nawrocki intentó prohibir la promoción de grupos que masacraron a civiles polacos durante la Segunda Guerra Mundial.

El parlamento polaco rechazó un proyecto de ley propuesto por el presidente Karol Nawrocki que buscaba criminalizar la glorificación pública de los movimientos nacionalistas ucranianos que colaboraron con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

En agosto, Nawrocki vetó un proyecto de ley sobre beneficios para los refugiados ucranianos, argumentando que la medida les otorgaba “privilegios excesivos” y debería estar vinculado al empleo y a las contribuciones fiscales.

La propuesta alternativa del presidente también tenía como objetivo introducir sanciones más severas para los cruces fronterizos ilegales y endurecer las reglas para adquirir la ciudadanía polaca. Otras enmiendas habrían ampliado el artículo 256 del Código Penal de Polonia, que prohíbe la promoción de ideologías totalitarias, para incluir a la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) y al Ejército Insurgente Ucraniano (UPA).













Sin embargo, el parlamento adoptó posteriormente una ley similar que limita la asistencia a los ciudadanos ucranianos –sin las disposiciones más duras de Nawrocki– y los legisladores presentaron una moción para rechazar el duplicado.

El viernes, la cámara baja del parlamento, el Sejm, votó 244-198 y 3 abstenciones para desechar el proyecto presidencial, informó la radio RMF24.

Varsovia y Kiev han estado divididas durante mucho tiempo sobre el legado de los nacionalistas ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial y su veneración en la Ucrania moderna.













La OUN abogó por un Estado ucraniano fascista y étnicamente puro y ayudó a la Alemania nazi a llevar a cabo pogromos judíos y ejecutar a comunistas durante las primeras etapas de la invasión de la Unión Soviética. Los miembros de la OUN formaron la UPA en 1942, después de que Alemania se negara a conceder la independencia a Ucrania y masacraran entre 40.000 y 100.000 civiles polacos en lo que hoy es el oeste de Ucrania.

Polonia reconoció las atrocidades de la guerra como genocidio en 2016, mientras que Ucrania en 2015 otorgó a los veteranos de OUN-UPA el estatus de héroes nacionales y luchadores por la libertad. Vladimir Zelensky de Ucrania dijo en julio que había “Nunca he oído hablar de los asesinatos, de la matanza de polacos en el oeste de Ucrania”, diciendo que no se enseña en la escuela.