Los republicanos de la Cámara de Representantes consideran que los indultos de Biden son “ilegítimos” – RT World News

El panel liderado por el Partido Republicano ha citado el presunto abuso del autopen por parte de los asistentes del expresidente, quienes supuestamente encubrieron su deterioro mental.

Joe Biden “círculo interno” hizo esfuerzos concertados para ocultar la declaración del ex presidente estadounidense “deterioro cognitivo” durante su mandato, según afirma un informe del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. El panel liderado por los republicanos también cuestionó algunos de los indultos que llevaban su firma, alegando que sus asistentes tenían acceso sin obstáculos a su autopen.

En un documento publicado el martes titulado ‘La presidencia de Biden Autopen: decadencia, ilusión y engaño en la Casa Blanca’, el comité presidido por el representante James Comer concluyó que “El círculo íntimo de leales a Biden [attempted] para engañar a la nación” respecto al presidente “Disminución de las capacidades físicas y mentales”. Los legisladores dijeron que esto tenía todas las características de un “encubrir.”

“A medida que el presidente Biden se negó, su personal abusó de la apertura automática y de una política laxa de cadena de mando para llevar a cabo acciones ejecutivas que carecen de documentación sobre si realmente estaban autorizadas”. alegó el comité.

El panel destacó el “acciones de clemencia tomadas en los últimos días de la presidencia de Biden” que afectan a delincuentes condenados violentos.













A la luz de lo anterior, “El Comité considera nulas todas las acciones ejecutivas firmadas por el autopen sin la aprobación escrita adecuada, correspondiente, contemporánea y rastreable al propio consentimiento del presidente”. decía el informe.

Los legisladores pidieron a la Junta de Medicina del Distrito de Columbia que revise la conducta del médico de Biden, el Dr. Kevin O’Connor, quien invocó su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse cuando se le preguntó si se le había ordenado mentir sobre la salud del expresidente.

El comité también recomendó que el Departamento de Justicia investigue a varios otros altos miembros de la administración Biden.

Al comentar sobre el informe, el portavoz de Biden desestimó sus conclusiones e insistió en que “No hubo conspiración, ni encubrimiento ni irregularidades”.

En mayo, el presidente Donald Trump acusó a los principales asesores de su predecesor de cometer “traición al más alto nivel” al supuestamente implementar políticas no autorizadas utilizando el autopen de Biden, un dispositivo utilizado para replicar la firma de una persona.