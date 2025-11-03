Los saudíes ‘pausan’ el loco proyecto vanidoso de 2 billones de dólares The Line, que significa el destino de una ciudad de 100 millas del futuro plagada de fracasos

LA Línea aclamada por los líderes de Arabia Saudita como la joya de la transformación económica del reino de 2 billones de dólares ha detenido sus planes después de gastar demasiado dinero.

La postura sobre la loca ciudad de 1.600 pies de altura parece haber cambiado drásticamente, ya que afirman haberse apresurado a implementar planes que los han dejado en números rojos.

Los planos de la ciudad lineal mostraban que el edificio se extendía 106 millas tierra adentro desde el centro turístico de Neom en el Mar Rojo, pero ahora Riad ha dado un paso aún más atrás en su estrategia Visión 2030.

Admitieron haber detenido los planes de la estrategia, cuyo objetivo es alejar la economía del reino de la industria petrolera para prosperar a través del turismo, la tecnología y los eventos deportivos.

En un importante foro de inversión celebrado en Riad la semana pasada, un funcionario dijo: “Gastamos demasiado.

“Corrimos a 160 kilómetros por hora. Tenemos déficits. Necesitamos cambiar las prioridades”.

Fundada en 2016, Riad invirtió cientos de miles de millones en proyectos vanidosos como The Line, que será el modelo de cómo sería la vida en el futuro.

El escandaloso asentamiento debía presumir de no tener automóviles, ni calles ni emisiones de carbono, y albergar una población de nueve millones.

A principios de este año se informó que el proyecto pendía de un hilo, ya que se redujo en un 99 por ciento para extenderse solo 1,5 millas y albergar a 300.000 personas en comparación con 1,5 millones de residentes.

El plan Visión 2030 se sustenta en el supuesto de que la industria dominante de Arabia Saudita, el petróleo, se mantendría a 100 dólares el barril o más.

En 2025, el barril costará aproximadamente 60 dólares y no ha alcanzado los tres dígitos en tres años, un problema importante para el príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Se produce después de años de rápido crecimiento y miles de millones de inversiones canalizadas hacia “gigaproyectos”, como The Line, que se ha reducido a sólo unas pocas millas.

Jerry Inzerillo, un ejecutivo nacido en Estados Unidos y asesor clave del príncipe, dijo que la nación estaba “corrigiendo el rumbo” como resultado de la crisis financiera del país.

Como el petróleo representa más de la mitad de la economía del país, ahora se ve obligado a ser “más conservador”, dijo a The Times.

Jerry añadió: “‘Arabia Saudita es un país muy rico, pero hay un límite en cuanto a cuánto puede gastar en relación con el PIB”.

Arabia Saudita preguntaron desesperadamente a las consultoras para revisar sus planes para construir la extraña ciudad y personas con información privilegiada le dijeron a Bloomberg que preguntaron sobre la viabilidad de The Lines.

Neom dijo anteriormente en un comunicado: “Como es típico en proyectos plurianuales a gran escala, las revisiones estratégicas son una práctica común y ocurren varias veces en el transcurso de un importante proyecto de desarrollo o programa de infraestructura.

“La Línea sigue siendo una prioridad estratégica y Neom se centra en mantener la continuidad operativa, mejorar la eficiencia y acelerar el progreso para que coincida con la visión general y los objetivos del proyecto”.

Los funcionarios sauditas enfrentaron una reacción violenta cuando confirmaron que el centro turístico de montaña de Trojena, que está programado para albergar los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, tampoco estará listo a tiempo.

Un funcionario dijo: “Tendrá un retraso de tres o cuatro años y probablemente estará listo para 2032, a tiempo para los juegos de 2033”.

Corea del Sur está preparada para intervenir como sede de los juegos de 2029, informa The Times.

Aunque muchos de los proyectos de Arabia Saudita se completarán a tiempo debido a plazos estrictos y rápidos.