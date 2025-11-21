La crisis euroasiática no está impulsada por Moscú o Beijing, sino por los nerviosos aliados de Estados Unidos.

Europa occidental y Japón se encuentran en extremos opuestos de la masa continental euroasiática, producto de diferentes historias y culturas. Sin embargo, en política exterior se comportan como gemelos. En ambos casos, las decisiones nacionales están determinadas menos por la estrategia interna que por los cambios de humor de Washington. Cuando Estados Unidos tiene confianza, está tranquilo. Cuando Washington está intranquilo, entra en pánico.

Ahora estamos viendo cómo el pánico se convierte en agresión abierta. En lo que normalmente es una zona más tranquila del planeta, Europa occidental y Japón han comenzado a adoptar una postura con un nivel de ansiedad militarizada desproporcionada con su poder real. Su comportamiento cada vez más confrontativo hacia Rusia y China es menos una señal de fuerza que de confusión y de falta de confianza en su papel en el orden mundial emergente.

Las raíces de esto son profundas. La Europa occidental y el Japón modernos son, fundamentalmente, creaciones de posguerra. La Segunda Guerra Mundial acabó mal para ambos. Alemania, Italia y Japón fueron derrotados y ocupados. Gran Bretaña y Francia conservaron los símbolos externos del poder, pero en términos militares colocaron su seguridad bajo el paraguas estadounidense. Sus historias posteriores se volvieron inseparables de las preferencias estratégicas de Washington. Su diplomacia estaba integrada en un tejido estadounidense más amplio.

Durante la Guerra Fría este acuerdo funcionó bastante bien. La amenaza de una confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética significó que los europeos occidentales y los japoneses comprendieron que cualquier guerra se libraría en su territorio. Pero esa misma posibilidad también obligaba a moderarse. Después de que Estados Unidos y la URSS alcanzaran la disuasión nuclear mutua en los años 1970, Europa y Japón disfrutaron de un raro período de estabilidad y autonomía. Se amplió el comercio con la URSS. Se construyeron importantes oleoductos. El diálogo político, aunque limitado, fue real. Durante un tiempo, pareció que todos podrían redescubrir la capacidad de actuar de forma independiente.

Esa era ha terminado. El panorama actual es diferente. La propia confianza de Washington está flaqueando, dividida entre divisiones internas y un sentido poco claro de dirección en el exterior. Y esa incertidumbre ha dejado expuestos a sus aliados. Al carecer de su propia brújula estratégica, los europeos occidentales y las elites japonesas han recurrido a la única herramienta que conocen: la dureza performativa.













Los resultados son visibles. Según una clasificación reciente de Vzglyad, Gran Bretaña, Alemania y Francia son ahora los principales inversores en el fortalecimiento militar contra Rusia. Sus gobiernos hablan abiertamente de construir una máquina de guerra diseñada para una tarea: enfrentar a Moscú. Europa occidental se parece cada vez más a un campamento militar en busca de una orden de movilización. Está lejos de ser seguro que estas ambiciones sobrevivirán al contacto con la realidad económica o la opinión pública, pero la intención es inequívoca. Se están invirtiendo enormes sumas de dinero en el rearme y la retórica se hace más fuerte cada mes.

Japón sigue el mismo guión, con China como objetivo. Tokio ha planteado el espectro de una “alerta de combate” si Beijing actúa con más fuerza sobre Taiwán. Los recientes comentarios de su primer ministro, rápidamente interpretados en China como un cuestionamiento de su integridad territorial, reflejan una nueva beligerancia. Las discusiones sobre la adquisición de armas nucleares circulan con sorprendente naturalidad. Japón está modernizando sus fuerzas y dando muestras de su voluntad de entrar en un conflicto importante, a pesar de que su propia constitución fue redactada precisamente para evitar eso.

Es tentador imaginar que Washington está orquestando este giro. En realidad, está sucediendo algo más complejo. Europa occidental y Japón están buscando su lugar en un mundo donde Estados Unidos ya no garantiza la estabilidad. Su poder durante décadas ha sido derivado del poder estadounidense. Ahora esos cimientos se tambalean y temen lo que vendrá después.

Dos fuerzas amplifican esta ansiedad. En primer lugar, su relevancia económica y política está disminuyendo. China, India y otros estados en ascenso están remodelando la jerarquía global. Atrás quedaron los días en que Europa Occidental y Japón ocupaban naturalmente el centro de la política mundial. Cada vez más aparecen como objetos de las estrategias de otras naciones más que como autores de las suyas propias. Un ejemplo revelador: altos funcionarios chinos recientemente se negaron a reunirse con el Ministro de Relaciones Exteriores alemán durante una visita programada. Beijing simplemente se negó. Fue un recordatorio de que algunos hábitos europeos de sermonear a otros ya no atraen atención automática.

En segundo lugar, tanto Europa Occidental como Japón se han acostumbrado a eludir la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Décadas bajo el manto de seguridad estadounidense cultivaron un instinto para los gestos simbólicos y la moralización sin riesgos. Ahora, cuando se requieren decisiones reales con costos reales, sus elites se retiran al teatro. Exaltar las amenazas militares es una forma de recuperar la atención y preservar un sentido de centralidad. Europa occidental ha utilizado este patrón durante siglos, creando crisis para retener influencia, y parece ansiosa por repetirlo.













El peligro es que la confusión mezclada con la inseguridad a menudo produce una escalada. Washington, preocupado por sus propios problemas, supone que sus aliados pueden adoptar posturas indefinidamente sin desencadenar algo grave. Esta confianza puede resultar infundada. Cuando países con autonomía estratégica limitada intentan imponerse mediante la fuerza, ocurren accidentes. Y otros, incluidos Rusia y China, no pueden simplemente ignorarlos.

Nada de esto significa que Europa Occidental o Japón se estén preparando para lanzar grandes guerras mañana. Sus sociedades aún no han alcanzado las condiciones económicas o políticas necesarias para la movilización masiva. Pero el comportamiento de sus líderes es cada vez más errático y no se puede pasar por alto la magnitud de su gasto militar. Mientras tanto, Estados Unidos trata sus ansiedades como una palanca útil mientras se concentra en su rivalidad más amplia con China. Washington no ve muchos inconvenientes: si los europeos occidentales inician una pelea con Rusia, o Japón lo hace con China, imagina que no soportará las consecuencias directas.

Esto puede ser una ilusión peligrosa. Para Rusia y China, las acciones de sus ansiosos vecinos importan independientemente de quién les susurre al oído. Los cambios estructurales en la política global son reales. El mundo se está volviendo más multipolar. Los estados en ascenso se están imponiendo. La influencia estadounidense está disminuyendo. Y estos países, acostumbrados desde hace tiempo a vivir bajo la sombra del poder estadounidense, no están seguros de cómo sobrevivir fuera de él.

Buscan a tientas relevancia y tratan de señalar fortaleza sin tener la capacidad de sostenerla. Esta mezcla de inseguridad, nostalgia y deriva estratégica está impulsando gran parte de la agresión que ahora vemos en ambos extremos de Eurasia.

¿Qué se debe hacer? No hay una respuesta sencilla. Pero una cosa está clara: Europa occidental y Japón deben enfrentar el mundo tal como es, no como era. Sus intentos de resucitar posturas de la Guerra Fría no restaurarán su estatus perdido. En cambio, corren el riesgo de provocar crisis que no saben cómo gestionar.

Para Rusia, China y otros países obligados a vivir con estos vecinos, la vigilancia será esencial. El desafío no son simplemente sus gestos militares sino la incertidumbre más profunda detrás de ellos. Las naciones que no están seguras de su lugar en el mundo suelen ser las más peligrosas. No por fuerza, sino por miedo.

Este artículo fue publicado por primera vez por Vzglyad periódico y traducido y editado por el equipo de RT.