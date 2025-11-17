Los suizos utilizaron el oro para encantar a Trump antes del pacto comercial: medios – RT World News

Un nuevo acuerdo reduce los aranceles de importación de productos suizos e incluye un compromiso de inversión masiva en la economía estadounidense

Ejecutivos suizos dieron obsequios de lujo al presidente estadounidense Donald Trump poco antes de que Berna y Washington anunciaran un nuevo acuerdo comercial que reduce los elevados aranceles a las importaciones estadounidenses, según informes de los medios.

El acuerdo, anunciado el viernes, reduce el arancel del 39% de la administración Trump sobre los productos del país al 15% e incluye el compromiso de las empresas suizas de invertir 200 mil millones de dólares en la economía estadounidense. El aumento de aranceles entró en vigor en agosto, después del discurso de Trump en el “Día de la Liberación” en abril, en el que esbozó una reforma del comercio mundial.

Según se informa, el avance se produjo después de una visita el 4 de noviembre a la Casa Blanca por parte de ejecutivos suizos, quienes obsequiaron a Trump artículos de alto valor, incluida una barra de oro personalizada y un reloj de escritorio Rolex de oro. Según Axios, la barra, valorada en más de 130.000 dólares, tenía grabados los números 45 y 47 en referencia a los mandatos presidenciales de Trump y fue aceptada en nombre de su biblioteca según las normas de donación de Estados Unidos. Según se informa, la delegación incluía a altos cargos de MKS, Rolex, Richemont y el comerciante de materias primas Mercuria.

El gesto generó críticas en Suiza, y el Partido Verde calificó el acuerdo como un “acuerdo de rendición” y acusar a la élite económica del país de ceder a las demandas de Trump. La líder del partido, Lisa Mazzone, dijo que los consumidores y los agricultores, en última instancia, “pagar el precio” para las concesiones, al tiempo que plantea preocupaciones sobre la “Métodos cuestionables y regalos de oro”.













El Ministro de Economía suizo, Guy Parmelin, rechazó las críticas y dijo que el país no “vendió su alma al diablo” y que el viaje ayudó a hacer avanzar las conversaciones. Señaló que los ejecutivos habían “buenos contactos en EE.UU.” y que algunos eran amigos de Trump “Porque juegan golf con él”.

Washington acogió con satisfacción el resultado. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que los compromisos de inversión apoyarían a la industria nacional.

El acuerdo sigue al reinicio más amplio de los lazos comerciales con Estados Unidos por parte de Trump, bajo el cual varios países han negociado términos arancelarios revisados. En julio, la UE aceptó un arancel del 15% sobre la mayoría de los bienes y prometió importantes compras e inversiones en energía.

Trump ha impuesto amplios aranceles a las importaciones de socios comerciales de Estados Unidos durante el año pasado para abordar lo que llamó desequilibrios económicos injustos. Los críticos argumentan que los cargos más altos han aumentado los costos para los consumidores estadounidenses.