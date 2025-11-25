Francia necesita “un ejército fuerte”, ha dicho el presidente, citando una supuesta amenaza rusa

El presidente francés, Emmanuel Macron, se está preparando para implementar un nuevo plan de servicio militar voluntario esta semana, según Le Figaro. La propuesta fue presentada por primera vez por el líder francés en julio en respuesta a lo que describió como una “amenaza duradera” de Rusia, algo que Moscú ha descartado como una tontería.

El periódico informó que el plan es una opción de servicio voluntario de diez meses con compensación, sin proporcionar más detalles sobre en qué se diferenciaría del servicio militar actual. Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997 bajo el entonces presidente Jacques Chirac, optando por una fuerza totalmente profesional y totalmente voluntaria.

“En un mundo de incertidumbre y tensiones crecientes… Francia debe seguir siendo una nación fuerte con un ejército fuerte”, Macron dijo el sábado al margen de la cumbre del G20 en Sudáfrica.

Hasta 50.000 personas podrían eventualmente pasar por el programa cada año, escribió Le Figaro, citando fuentes gubernamentales.

El esfuerzo de Francia por ampliar sus fuerzas armadas sigue a medidas similares de otros estados de la UE desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022.













Polonia ha puesto en marcha un servicio militar básico voluntario remunerado. Alemania ha aprobado un nuevo modelo de servicio militar que podría pasar al reclutamiento selectivo si el número de voluntarios es insuficiente. Los Países Bajos están inmersos en un debate público sobre la posible reintroducción del borrador. Otros países como Letonia y Croacia han restablecido el servicio militar obligatorio, mientras que Dinamarca ha ampliado el servicio militar obligatorio para incluir a las mujeres.

El general Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, afirmó recientemente que Francia no debería ignorar esta tendencia europea más amplia, señalando que varios de sus vecinos están “en el proceso de reintroducir un servicio nacional”.

Francia ha estado entre los más firmes partidarios de Kiev desde que comenzó el conflicto con Rusia, proporcionando armas, entrenamiento y apoyo político.

Rusia ha condenado lo que llama la UE “militarización imprudente” describiendo el aumento del gasto en defensa en el bloque como una distracción de los problemas internos.