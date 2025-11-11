Maddie sospecha que la guarida en el bosque de Christian Brueckner es un paedo obligado a esconderse por lugareños furiosos en una ciudad alemana

MADELEINE McCann, el principal sospechoso, Christian Brueckner, está “viendo como una rata” después de haber sido obligado a esconderse, según revelaron los lugareños.

Se le ha visto correteando entre árboles y a lo largo de vías de ferrocarril en un bosque en las afueras de una ciudad alemana, logrando incluso evadir a los policías que vigilan sus movimientos.

Brueckner, de 49 años, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine, de tres años, en 2007, ha estado escondido bajo una tienda de campaña improvisada mientras planea que le concedan una nueva identidad.

Al pedófilo y violador convicto, que se escabulle con un gorro, se le ha negado regularmente la entrada a hoteles y albergues para personas sin hogar tras su controvertida liberación de prisión el mes pasado.

También lo expulsaron de un parque del centro de la ciudad donde instaló una tienda de campaña cerca de una guardería.

Se supo que podrá salir de Alemania y vagar por Europa en unos días gracias a una sorprendente orden judicial.

La estipulación de que debe permanecer en Alemania ha sido revocada y su etiqueta en el tobillo no funcionará una vez que abandone el país.

Brueckner también lanzó descaradamente una petición en GoFundMe para ayudarle a mudarse al extranjero, pidiendo a la gente 500 euros.

The Sun lo rastreó hasta su último campamento, donde estaba invadiendo propiedad privada.

Afirma que no tiene ninguna posibilidad de establecerse como “Christian Brueckner”, por lo que su objetivo es conseguir una nueva identidad y un nuevo hogar.

Se dice que la medida fue aprobada por funcionarios alemanes como parte de una operación extraordinaria para protegerlo, que se espera cueste millones de libras.

Un lugareño cerca de donde está refugiado dijo: “Todos los parques y bosques alrededor de la ciudad, y las vías a lo largo del ferrocarril, deben ser perfectos para él. Esto significa que ha podido vivir como una rata, deslizándose hacia adelante y hacia atrás a lo largo de estos caminos para poder moverse por la ciudad sin ser visto. Los necesita; hay mucha ira hacia él por estar aquí.

“Por supuesto, todo el mundo sabe que él es el sospechoso de Maddie, pero no sabemos si es responsable de ello.

“Nuestra preocupación son los crímenes de los que es culpable: una violación brutal y un horrible abuso sexual infantil.

“¿Quién querría que una persona así viviera en su ciudad?”

La policía nos mostró el lugar donde Brueckner se envolvía a sí mismo y a sus pertenencias en la lona. Cuando lo visitamos, los policías locales asignados para protegerlo nos aseguraron que Brueckner estaba dormido dentro de su refugio improvisado.

Sin embargo, pocos minutos después se hizo evidente que el chivato se les había escapado.

Llegó un equipo de agentes uniformados, temiendo haber perdido contacto con el demonio, cuya etiqueta de monitoreo electrónico en el tobillo se dice que no funciona correctamente desde su liberación.

Luego, The Sun lo vio subiéndose al auto deportivo Mercedes de £ 50,000 de su abogado en medio de una urbanización familiar antes de informar a la policía.

Según las leyes alemanas, Brueckner tiene derecho a una vida normal a pesar de su condena por violar y torturar a una mujer de 72 años en Praia da Luz de Portugal, el mismo pueblo del que desapareció Madeleine.

Los jefes de gobierno le han aprobado una nueva identidad, para que pueda establecer un nuevo hogar permanente.

Sin embargo, otros funcionarios judiciales se oponen actualmente a esto.

Brueckner, que fue adoptado cuando era niño, ha estado usando su nombre de nacimiento, Christian Fischer, en un intento por pasar desapercibido. Pero eso no ha impedido que el personal lo reconozca de forma rutinaria y le deniegue la entrada a varios alojamientos, alegando temor por su propia seguridad.

Se esperaba que el delincuente sexual se mudara en las próximas semanas a un nuevo apartamento en una zona secreta de Alemania, ante la indignación de los lugareños.

Una fuente del grupo que organiza la oposición a Brueckner dijo: “Es increíble hasta dónde va a llegar Alemania para proteger a este hombre.

“Es un pedófilo y violador convicto, pero es a él a quien se trata como a una víctima. La cantidad de dinero que se gasta en protegerlo es simplemente ridícula, pero ahora estar desembolsando una nueva identidad para él es un insulto. Se siente como si estuviéramos pagando para poner al público en Alemania bajo amenaza”.

Recientemente, un jardín de infancia tomó la extraordinaria medida de escribir a los padres para tranquilizarlos después de que se supo que los jefes de la ciudad planeaban realojar a Brueckner en su calle.

Los jefes dijeron que habían “tomado la decisión de ser transparentes con los padres” sobre la situación de vida de “un hombre recientemente liberado de prisión”. Y continuaron: “Estamos trabajando estrechamente con la policía local para conseguir la mejor protección para los alumnos.

“Pedimos a los padres que también hablen con sus hijos y les expliquen lo que está pasando, pero sin crear pánico”.

Sin embargo, Brueckner afirmó en su declaración de GoFundMe el sábado que ahora tiene “la oportunidad de salir legalmente de Alemania”.

Se quejó: “Por fin, un descanso de la constante ola de sospechas, de los prejuicios y de la agotadora caza de brujas, y a la soleada nada. Lo único que falta es dinero”.

La página fue eliminada al cabo de unas horas y Brueckner recibió sólo 100 euros.

Madeleine, de Rothley, Leicestershire, desapareció de Praia da Luz el 3 de mayo de 2007, mientras estaba de vacaciones con su familia.

Brueckner fue nombrado en 2020 como el principal sospechoso de la desaparición y asesinato del niño.

La policía alemana dijo que su teléfono móvil había sonado en el área la noche que ella desapareció. Los investigadores dicen que tienen evidencia física de que Madeleine está muerta, pero ninguna prueba forense que vincule a Brueckner.

Un antiguo socio, Helge Busching, afirmó que Brueckner prácticamente le confesó un año después en un festival de música en España, diciéndole que “ella no gritó”.

Una investigación exclusiva del Sun, transmitida como documental del Canal 4 en mayo, también reveló que la policía está en posesión de imágenes que contribuyen a comprender que Madeleine está muerta.

También encontraron repugnantes historias de secuestros de niños de Brueckner.

Se jacta de su desesperación por “tomar algo pequeño y usarlo durante días” en chats online con otro pedófilo.

A pesar de esto, los investigadores se han mostrado reacios a acusarlo por el caso, temiendo que la falta de pruebas forenses perjudicara sus posibilidades.

También les asustó que un tribunal absolviera a Brueckner de violación y agresión sexual el año pasado.

Desde que quedó claro que Brueckner sería liberado, la Policía Metropolitana ha intensificado significativamente la actividad en el caso, incluido un vuelo a Portugal para volver a entrevistar a los testigos.

Los investigadores también están tomando en serio la posibilidad de que Madeleine fuera secuestrada por traficantes, potencialmente con vínculos con Bélgica.

Brueckner, condenado por abuso sexual infantil en Alemania en la década de 1990, se ha negado a responder a las preguntas de la policía sobre el caso Madeleine, pero ha insistido en sus cartas que es inocente.

Fue puesto en libertad el 17 de septiembre cuando expiró su sentencia de siete años por la violación de 2005. La policía alemana insistió en que la investigación sobre Madeleine continuaría.

También revelamos que un agente del FBI alemán allanó el camino para la liberación de Brueckner después de pagar una multa judicial de £ 1.300 porque “sentía pena” por él.

Rebecca Koop, de 39 años, creía que se estaban violando sus derechos humanos.

La policía y el gobierno estatal local se negaron a comentar sobre las nuevas afirmaciones de identidad.