Madre de tres hijos se convierte en la primera mujer extraditada de Gran Bretaña a Albania para que pueda cumplir condena de prisión

Una madre de tres hijos se ha convertido en la primera mujer extraditada de Gran Bretaña a Albania para que pueda cumplir una pena de prisión de cuatro meses.

Lirie Delishi, de 25 años, fue sorprendida intentando volar desde Tirana, la capital de Albania, a Roma con un pasaporte rumano falso en 2019.

Más tarde se mudó a Gran Bretaña y los fiscales albaneses han estado intentando recuperarla para que pueda cumplir su condena en la prisión de Pojska.

En un caso ante el tribunal de magistrados de Westminster, el juez John Zani dictaminó que puede ser devuelta por temor a que los criminales comiencen a ver a Gran Bretaña como un “refugio seguro”.

Esta preocupación pesa más que su derecho a una vida familiar según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, dijo el juez.

Se espera que Delishi cumpla su pena de prisión con su bebé recién nacido a cuestas, mientras que su pareja Edmond y sus dos hijos mayores permanecen en Gran Bretaña.

El juez Zani dijo en su fallo: “Es muy importante que se considere que el Reino Unido cumple con sus obligaciones internacionales de extradición.

“El Reino Unido no debe ser considerado un ‘refugio seguro’ para aquellos buscados por otros [ECHR] países a ser juzgados o cumplir una pena de prisión.

“En mi opinión, la conducta delictiva establecida en la orden de detención europea es grave y, en caso de condena en el Reino Unido por una conducta delictiva similar, se puede imponer una pena de prisión.

“Este tribunal considera que la persona buscada se encuentra prófuga de la justicia.

“Se entiende que se causarán dificultades a la acusada, a su pareja y a sus hijos pequeños. Como saben los abogados, eso por sí solo no es suficiente para evitar que se emita una orden de extradición”.