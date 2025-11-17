Madre maestra ‘decapita a su hijo discapacitado de 6 años y arroja su cabeza al estanque de la ciudad pensando que es una bruja’

Una madre fue arrestada después de que supuestamente decapitó a su hijo discapacitado y arrojó su cabeza a un estanque de la ciudad porque pensaba que era una bruja.

La profesora Elena Tsukanova, de 31 años, ha sido acusada de asesinato después de que la policía encontrara el torso de Miloslav, de seis años, en el balcón de su apartamento en Moscú, Rusia.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Su descubrimiento se produjo después de que trabajadores sorprendidos del estanque Golyanovsky encontraran la cabeza cortada del niño y lo denunciaran a la policía.

Según los informes, la cabeza estaba metida en una bolsa de plástico y una mochila morada que habían sido arrojadas al agua.

Se entiende que se utilizó una sierra de calar o una sierra para metales para decapitar el cadáver, pero también se incautaron cuchillos del apartamento de Tsukanova.

La madre confesó hoy haber asesinado a su hijo discapacitado y haber arrojado su cabeza desmembrada al estanque, según el Comité de Investigación Ruso.

ACCIDENTE MORTAL Al menos 45 muertos después de que un autobús chocara contra un camión cisterna y atrapara a los pasajeros en su interior

Tsukanova “se creía una bruja” y se jactaba de tener poderes sobrenaturales.

Dijo que era un “conducto entre mundos” y participó en “experimentos con conciencia”.

Inicialmente, las autoridades creyeron que el niño tenía entre siete y diez años.

El niño fue denunciado como desaparecido por su abuela, quien afirmó que se había ido con su “padrastro”.

Desde entonces, su madre ha sido acusada de asesinato y la policía está buscando al padrastro del niño.

El comité alegó que durante el interrogatorio la madre del niño no proporcionó ningún motivo para matar al niño, que no podía caminar sin ayuda.

También tiene una hija de nueve años que resultó ilesa.

El padre del niño había roto con Tsukanova en junio y abandonó la casa familiar después de una relación de diez años.

Se enteró de la muerte de su hijo por un noticias boletín.

Tsukanova había estudiado para ser profesora en la Universidad Estatal de Humanidades Sholokhov de Moscú.

Se produce cuando un niño murió después de que su madre supuestamente le cortó la garganta con un gran cuchillo de cocina en su Italia casa en medio de una disputa por la custodia de ocho años.

La policía de Trieste identificó al niño de nueve años como Giovanni, cuya madre, la ucraniana Olena Stasiuk, de 55 años, supuestamente lo mató a principios de esta semana.

Los agentes irrumpieron en el apartamento de Muggia después de que el padre de Giovanni, Paolo Trame, diera la alarma cuando perdió contacto con la pareja.

En el interior, la policía encontró al niño muerto en el suelo del baño, y se cree que llevaba muerto varias horas.

Stasiuk fue detenido y está bajo investigación por homicidio voluntario agravado.

El medio italiano Corriere della Sera informó que Stasiuk había sido monitoreado durante mucho tiempo por los tribunales y los servicios de salud mental.

El asesinato se produjo durante lo que se dijo fue una de las primeras visitas sin protección que tuvo con su hijo después de años de contacto supervisado luego de la separación de la pareja en 2017.

Corte Los documentos e informes citados por el Corriere della Sera muestran que Giovanni había expresado anteriormente miedo de estar a solas con su madre.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

En un intercambio con profesionales, supuestamente dijo: “Estoy triste cuando voy con mi mamá… porque tengo miedo”.

Cuando se le preguntó por qué, añadió: “Me estaba estrangulando”, y luego describió cómo “mamá me agarró por el cuello y lo apretó con ambas manos”.