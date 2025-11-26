Madre que asesinó a sus dos hijos, de 8 y 6 años, y escondió los cuerpos en maletas en una unidad de almacenamiento durante meses encarcelada

Una madre de Nueva Zelanda que mató a sus dos hijos pequeños y escondió sus cuerpos en maletas fue condenada a cadena perpetua.

A Hakyung Lee, de 45 años, se le ordenó el miércoles cumplir al menos 17 años tras las rejas antes de ser elegible para la libertad condicional.

El Tribunal Superior de Auckland escuchó que ella supuestamente mató a Yuna Jo, de ocho años, y a Minu Jo, de seis, en 2018, poco después de la muerte de su marido, Ian Jo, por cáncer de esófago.

