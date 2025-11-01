Maduro ‘le ruega a su amigo Vladimir Putin que le dé armas’ mientras Trump ‘está listo para lanzar devastadores ataques aéreos estadounidenses DENTRO de Venezuela’

Según se informa, el presidente VENEZOLANO, Nicolás Maduro, está suplicando la ayuda de Vladimir Putin después de que se supo que Donald Trump podría atacar en cualquier momento.

Se dice que las fuerzas estadounidenses se están preparando para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela, con el ataques aéreos llegará en “cuestión de días o incluso horas”, según los informes.

Trump ya ha acercó los activos navales y aéreos estadounidenses a las costas venezolanas, avivando los temores de una guerra total.

Ahora, el presidente Maduro, presa del pánico, está tratando de recurrir a sus amigos tiránicos en busca de apoyo para defenderse de un ataque inminente.

Maduro se ha acercado a Moscú rogándole directamente que envíe cualquier arma para mejorar las capacidades militares de la nación sudamericana.

Venezuela está solicitando radares defensivos, reparaciones de aviones y potencialmente misiles, según documentos internos del gobierno estadounidense obtenidos por The Washington Post.

También se cree que Maduro se acercó a China y Irán por ayuda.

Continúan creciendo las especulaciones sobre si Trump intensificará su guerra contra Maduro y los cárteles de la droga, desde ataques a barcos de contrabando hasta ataques terrestres mortales.

A pesar de las preocupaciones, el presidente de Estados Unidos negó cualquier informe de que planeara atacar de manera inminente el viernes.

Se produce en medio de informes que afirman que Estados Unidos podría desencadenar ataques aéreos en “días o incluso horas”, dicen fuentes con conocimiento de la situación.

Le dijeron al Miami Herald que cualquier huelga objetivo bases aéreas militares y puertos utilizados por el Cartel de los Soles, una organización de narcotráfico que, según Estados Unidos, está alentada por Maduro.

Las tropas estadounidenses buscarán destruir las redes de los cárteles y acabar con sus máximos dirigentes.

Cuando se le preguntó a Trump si los informes a bordo del Air Force One eran exactos, simplemente dijo: “No”.

Trump tiene historia cuando se trata de restar importancia a sus verdaderas intenciones.

En junio, negó las afirmaciones de que atacaría sitios de uranio iraníes durante su breve conflicto con Israel.

Poco tiempo después de su negación, Estados Unidos desató una gran cantidad de bombas rompe-búnkeres que acabaron con los escondites secretos de Irán.

Las tensiones continúan avivándose entre Washington y Caracas y las relaciones ahora están llegando a su punto más peligroso en años.

Trump intensificó la lucha más allá de la retórica, declarando a Estados Unidos en un “conflicto armado no internacional” con grupos de cárteles y cortando cualquier tipo de contacto diplomático con el país.

Envió el buque de guerra más grande del mundo para unirse a su fuerza antidrogas en el Caribe.

El último movimiento vio al moderno Gerald R. Vado Carrier Strike Group se une a los estadounidenses anillo de acero actualmente estacionado cerca de aguas venezolanas.

Hasta ahora, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 13 ataques mortales contra presuntos buques narcotraficantes que han matado a unas 57 personas de Venezuela. Colombia y Ecuadorsegún funcionarios estadounidenses.

Los letales ataques de Trump frente a las costas de Venezuela han tenido como objetivo lo que él dice es un semillero de narcotraficantes que se dirigen a las costas estadounidenses.

Dice que la campaña tiene como objetivo “salvar vidas”, calificando a la Venezuela de Maduro como el “peor abusador” de fronteras abiertas y un oleoducto para las drogas.

El presidente estadounidense insiste en que el ejército estadounidense puede atacar a organizaciones criminales sin incitar a la guerra con la nación sudamericana.

El Pentágono dijo que el grupo de portaaviones se unirá a un centro de comando del sur para “reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir actores y actividades ilícitos que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio nacional de Estados Unidos”.

El portaaviones Ford, encargado en 2017, es capaz de transportar hasta 90 aviones y albergar a más de 5.000 marineros, lo que lo convierte en el más grande del mundo.

Los aviones mortales asignados permanentemente al barco incluyen el 18E Super Hornet, el 18G Growler, el 2D Advanced Hawkeye y el 2A Greyhound, junto con los Seahawks.

Mientras tanto, furtivos F-35, bombarderos B-52, drones Reaper, ocho buques de guerra e incluso un submarino de propulsión nuclear acechan frente a las costas de Maduro.

Unos 10.000 soldados, helicópteros militares y recursos de inteligencia de la CIA también están vigilando de cerca a Venezuela, y se dice que los planificadores del Pentágono preparan contingencias para apoderarse de puertos y aeródromos si se les ordena.

Esta semana, Trump también envió los aviones de combate más mortíferos de Estados Unidos a las puertas de Venezuela.

Dos bombarderos B-1B Lancer, cada uno capaz de lanzar 75.000 libras de artillería, volaron desde Texas el jueves, acercándose al espacio aéreo venezolano en una atronadora demostración de fuerza.

Mientras tanto, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha avivado las tensiones al afirmar que su país tiene 5.000 misiles antiaéreos de fabricación rusa en “posiciones clave de defensa aérea”.

Dentro de Caracas, los informes de inteligencia sugieren Militantes de Hezbollah, guerrillas colombianas y fuerzas especiales cubanas están integrados en el aparato de seguridad de Maduro, una señal, según los analistas, de que el asediado dictador se está preparando para un asedio.

“Cualquier fuerza militar en el mundo conoce el poder de las Igla-S y Venezuela tiene nada menos que 5.000″ de ellas, dijo Maduro en un evento retransmitido el miércoles, según CNN.

Maduro dijo que las armas habían sido desplegadas “hasta en la última montaña, en el último pueblo y en la última ciudad del territorio”.

El presidente venezolano ha afirmado repetidamente que Estados Unidos está tratando de expulsarlo del poder, mientras Trump ha acusado al país de albergar criminales.

Washington ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares a cualquiera que pueda dar información que conduzca al arresto de Maduro, informó Reuters.

A la creciente tensión se suma el hecho de que Trump acuse al presidente colombiano Gustavo Petro de ser un “líder de las drogas ilegales”.