Maestra de 28 años ‘tuvo relaciones sexuales repetidamente con un alumno de 14 años y luego acosó al chico usando un número de teléfono falso’ cuando él la ‘dejó’

Una profesora de gimnasia ha sido acusada de abuso sexual repugnante después de supuestamente violar a una estudiante vulnerable en múltiples ocasiones durante más de un año.

El estudiante, que tenía sólo 14 años cuando comenzó el abuso, tuvo miedo de caminar solo a casa desde la escuela después de afirmar que Teresa Whalin, de 28 años, lo acosó después de su “ruptura”.

Whalin, maestra de escuela secundaria de Colorado, fue arrestada el lunes, pocas horas después de que su presunta víctima informara sobre su relación con un consejero escolar.

Se enfrenta a tres cargos: sospecha de agresión sexual a un niño por parte de alguien en una posición de confianza, explotación de un niño en Internet y acecho.

Whalin estaba dando una clase de gimnasia en la escuela secundaria Ranch View cuando fue detenida, según ABC7.

Ha sido acusada de haber sexo con el problemático adolescente durante más de un año, antes de supuestamente acecharlo y acosarlo después de que la abandonaron.

El salud La maestra supuestamente dijo a los investigadores que había tenido una relación sexual con el estudiante.

Policía Los documentos dicen que ella confesó haber intercambiado fotos de desnudos, así como haber creado números de teléfono falsos para llamarlo de forma anónima, según el Denver Correo.

El niño informó que se autolesionó y tuvo problemas con su salud mental después de la relación.

Es 12 años menor que Whalin, lo que le da alrededor de 14 años cuando se dice que el vil abuso comenzó en abril de 2023.

El estudiante le contó a un consejero escolar sobre la “relación sexual inapropiada” con el profesor de gimnasia, describiendo la relación como “tener una cita“.

Dijo que habían intercambiado fotografías y mensajes explícitos a través de Snapchat, habían salido a comer y habían pasado tiempo juntos en su salón de clases de la escuela secundaria Ranch View en Highlands Ranch.

La policía alega que el maestro deformado “luchó con la ruptura” después de que el estudiante dejó de contactarlo y comenzó a acosarlo.

Supuestamente condujo alrededor de la casa del estudiante y apareció en su ruta hacia y desde la escuela.

Su comportamiento lo asustó hasta el punto de que tomaba rutas alternativas o buscaba transporte con familiares de amigos, según documentos judiciales.

Whalin supuestamente confesó la repugnante relación sexual y admitió haber hecho números falsos para contactarlo de forma anónima, en un intento de que él acudiera a ella en busca de ayuda.

Actualmente se encuentra bajo custodia y se le impuso una fianza de 50.000 dólares.

Había sido empleada por el Distrito Escolar del Condado de Douglas desde 2021, sin embargo, desde entonces se le ha puesto en licencia administrativa, según una carta de la directora de Ranch View, Erin Kyllo.

“Estamos trabajando para encontrar un maestro sustituto a largo plazo para nuestros estudiantes afectados”, escribió Kyllo a los padres.

“Mientras tanto, todo el equipo administrativo de Ranch View Middle School apoyará a nuestros estudiantes y garantizará que el aprendizaje continúe”.

La Oficina del Sheriff del condado de Douglas también emitió un comunicado, diciendo que se había iniciado una investigación y que el Distrito Escolar del Condado de Douglas estaba “cooperando con las investigaciones en curso”.

