Maestra suplente casada, de 30 años, que pagó a estudiantes por sexo y los abusó de alcohol y drogas es condenada a 10 años de cárcel

Un maestro sustituto CASADO, que pagaba a estudiantes por sexo y les suministraba drogas y alcohol, ha sido encarcelado.

Carissa Jane Smith, de 30 años, fue sentenciada a 10 años tras las rejas tras 19 cargos de delitos relacionados con el sexo.

Según las autoridades, el ex maestro suplente pagaría a los estudiantes $100 o más, ya sea en efectivo o a través de CashApp, a cambio de sexo.

También se dice que proporcionó alcohol y marihuana a niños a cambio de sexo.

Fue arrestada en noviembre del año pasado y acusada de 19 delitos, entre ellos violación, sodomía, tráfico sexual de un niño y contacto sexual y mala conducta con un estudiante.

Se declaró culpable de cargos menores en septiembre.

Smith era paraprofesional y maestra sustituta durante mucho tiempo en el distrito escolar de Dixon en Missouri, a unas 130 millas al suroeste de St. Louis, antes de su arresto.

Está acusada de tener relaciones sexuales con al menos dos estudiantes.

Los documentos judiciales expusieron otras acusaciones impactantes, incluida una estudiante que afirmó que Smith lo obligó a eyacular dentro de ella.

Y cuando una de las víctimas dijo que tenía un video de ella practicando sexo oral, supuestamente “rompió” el teléfono del estudiante.

También se entiende que el esposo de la ex maestra amenazó a uno de los niños con un bate de béisbol después de que Smith le dijera que la estaban chantajeando con un video de ellos fumando marihuana.

Una víctima le dijo a la policía que todo comenzó en agosto de 2023, cuando estaba en la escuela secundaria.

El niño dijo que conoció a Smith mientras ella reemplazaba a su clase y ella les dio a los estudiantes su Snapchat nombre de usuario, según documentos policiales obtenidos por NBC afiliado KYTV.

“Smith comenzó a enviarles fotografías de sus senos y nalgas, junto con su desnudo en la ducha”, según los documentos judiciales.

La policía dice que tuvo relaciones sexuales con los estudiantes en su casa y en otros lugares, incluidos caminos de grava, varias veces en el transcurso de un año.

Ella supuestamente les dio a los estudiantes dineroalcohol y marihuana y les dijeron que mantuvieran la boca cerrada o se meterían en problemas.

En un incidente, Smith supuestamente fumó marihuana con una estudiante y su amiga, una ex enfermera escolar del distrito escolar.

La víctima informó que Smith luego lo llevó a McDonald’s porque su esposo estaba en casa con sus hijos, dijeron los médicos de la corte.

En otro presunto encuentro sexual, un estudiante le pidió a Smith que parara, pero ella se negó y luego le dio dinero extra.

Los investigadores dijeron que los incidentes ocurrieron entre agosto de 2023 y septiembre de 2024.

Smith trabajó como sustituto a largo plazo en la escuela secundaria Dixon durante el año escolar 2022-2023.

Al año siguiente, fue asistente docente en la escuela secundaria del distrito.

Fue contratada como suplente a largo plazo en la escuela secundaria en julio, pero renunció el 30 de agosto.

Smith ya no es empleado del distrito escolar.

En un comunicado, el Distrito Escolar de Dixon dijo noticias de los presuntos crímenes de Smith fue “inquietante y angustiante”.

El ex submarino enfrenta ocho cargos de estupro, un cargo de sodomía legal, tres cargos de contacto sexual con un estudiante, dos cargos de conducta sexual inapropiada con un estudiante, dos cargos de tráfico sexual de un niño, dos cargos de obstaculizar el procesamiento y un cargo de prostitución condescendiente.