Maestro, padre e hijo, asesinados por un enjambre de avispones asiáticos mortales que picaron a la trágica pareja ‘más de 100 veces’ mientras practicaban tirolina

Un MAESTRO, padre y su hijo, murieron después de que un enjambre de avispones asiáticos salvajes los picara “más de cien veces” durante sus vacaciones en Laos.
Daniel Owen, de 47 años, y Cooper, de 15, murieron el 15 de octubre después de ser atacados por cientos de avispones gigantes asiáticos mientras practicaban tirolesa en un resort de aventuras.
Los avispones se abalanzaron sobre los dos estadounidenses cuando descendían de un árbol, informa The Times.
Phanomsay Phakan, médico de la clínica Phakan Arocavet a donde llevaron a la pareja por primera vez, dijo: “Todos sus cuerpos estaban cubiertos de manchas rojas.
“Fue muy, muy doloroso. Muchas picaduras, más de cien, en todo el cuerpo. Ya pensé que era una situación muy peligrosa porque nunca había visto algo tan malo como eso”.
Se entiende que Owen y su hijo todavía respiraban cuando llegaron a la clínica y no mostraban síntomas de shock anafiláctico – la reacción alérgica provocada por la picadura de avispas o avispones.
Fueron trasladados rápidamente a un hospital local, donde fallecieron a las pocas horas.
Owen era director de una de las sucursales de Quality Schools International, una cadena de escuelas privadas que atiende a hijos de diplomáticos de todo el mundo.
En un comunicado en las redes sociales, QSI dijo: “Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de Dan Owen, director de la Escuela Internacional QSI de Haiphong, y su hijo Cooper, debido a un trágico accidente.
“Dan dedicó 18 años a QSI, sirviendo en cinco escuelas diferentes y tocando innumerables vidas con su calidez, liderazgo y compromiso inquebrantable con la educación.
“Él era profundamente amado en toda nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Nuestro más sentido pésame para la familia Owen y todos los que los conocieron y amaron”.
avispones asiáticos, llamada Vespa velutina, tienen fuertes picaduras que pueden causar dolor y potencialmente reacciones alérgicas mortales.
Estas criaturas de 25 mm de largo se alimentan de abejas, y los expertos afirman que pueden “matar” 90.000 insectos polinizadores en sólo una temporada.
También conocidos como avispones de patas amarillas, llegaron por primera vez a Europa cuando una reina fue importada a Francia con algo de cerámica por error.
Desde entonces, los insectos se han extendido rápidamente a países vecinos como los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido.
La afluencia de especies no autóctonas ha preocupado a científicos, conservacionistas y apicultores de todo el continente.
Corren el riesgo de dañar la biodiversidad y contribuir en gran medida a la ya menguante cantidad de abejas e insectos.
Los avispones asiáticos se alimentan de abejas y avispas, por lo que pueden tener un impacto devastador en las poblaciones de insectos locales.
También corren un riesgo para las personas.
Qué hacer si te pica un avispón asiático y síntomas a tener en cuenta
Si queda algo en la piel o en ella, lo primero que debe hacer es retirarlo con cuidado, según el NHS.
- Cepille o raspe el aguijón de lado con la uña o con el borde de una tarjeta bancaria.
- No utilices pinzas para sacar un aguijón, ya que podrías exprimir el veneno.
- Lave el área con agua y jabón.
Si no tiene nada en la piel o se lo ha quitado, lávese la piel con agua y jabón para ayudar a reducir el riesgo de infección.
La picadura o picadura debería mejorar en unos días. Hay algunas cosas que puede hacer para aliviar sus síntomas.
HACER
- Coloque una bolsa de hielo envuelta en un paño o un paño limpio empapado en agua fría sobre la picadura o picadura durante al menos 20 minutos, si está hinchada.
- Mantenga el área elevada si puede
- Tomar analgésicos como paracetamol o ibuprofeno si la picadura es dolorosa.
- Use antihistamínicos para aliviar la picazón.
- Utilice una crema de hidrocortisona para reducir la picazón y la hinchazón.
NO
- No te rasques la picadura o picadura, ya que podría infectarse
- No utilices remedios caseros como el bicarbonato de sodio para tratar la picadura o picadura.
Debes pedir cita médica urgente si:
- Sus síntomas empeoran o no mejoran
- Le picaron en la boca o la garganta, o cerca de los ojos.
- Tienes dolor de barriga y estás enfermo.
- Te sientes mareado o aturdido.
- Un área grande alrededor de la picadura o picadura se enrojece e hincha
- Tienes temperatura alta y glándulas inflamadas.
- Te picaron más de una vez
- Ha tenido una reacción alérgica grave a una picadura o picadura de insecto antes.
Llame a los servicios de emergencia si:
- Sus labios, boca, garganta o lengua se hinchan repentinamente.
- Respira muy rápido o tiene dificultad para respirar (puede sentir mucha dificultad para respirar o sentir que se está ahogando o jadeando por aire)
- Sientes un nudo en la garganta o te cuesta tragar
- Su piel, lengua o labios se vuelven azules, grises o pálidos (si tiene la piel negra o marrón, esto puede ser más fácil de ver en las palmas de las manos o en las plantas de los pies).
- De repente se siente muy confundido, somnoliento o mareado.
- Alguien se desmaya y no se puede despertar
- Un niño está flácido, flácido o no responde como lo hace normalmente (su cabeza puede caer hacia un lado, hacia atrás o hacia adelante, o puede tener dificultades para levantar la cabeza o concentrarse en su cara)
Usted o la persona enferma también pueden tener un sarpullido hinchado, elevado o con picazón.
Estos pueden ser signos de una reacción alérgica grave y es posible que necesiten tratamiento inmediato en un hospital.