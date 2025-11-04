Maestro, padre e hijo, asesinados por un enjambre de avispones asiáticos mortales que picaron a la trágica pareja ‘más de 100 veces’ mientras practicaban tirolina

Un MAESTRO, padre y su hijo, murieron después de que un enjambre de avispones asiáticos salvajes los picara “más de cien veces” durante sus vacaciones en Laos.

Daniel Owen, de 47 años, y Cooper, de 15, murieron el 15 de octubre después de ser atacados por cientos de avispones gigantes asiáticos mientras practicaban tirolesa en un resort de aventuras.

Los avispones se abalanzaron sobre los dos estadounidenses cuando descendían de un árbol, informa The Times.

Phanomsay Phakan, médico de la clínica Phakan Arocavet a donde llevaron a la pareja por primera vez, dijo: “Todos sus cuerpos estaban cubiertos de manchas rojas.

“Fue muy, muy doloroso. Muchas picaduras, más de cien, en todo el cuerpo. Ya pensé que era una situación muy peligrosa porque nunca había visto algo tan malo como eso”.

Se entiende que Owen y su hijo todavía respiraban cuando llegaron a la clínica y no mostraban síntomas de shock anafiláctico – la reacción alérgica provocada por la picadura de avispas o avispones.

Fueron trasladados rápidamente a un hospital local, donde fallecieron a las pocas horas.

Owen era director de una de las sucursales de Quality Schools International, una cadena de escuelas privadas que atiende a hijos de diplomáticos de todo el mundo.

En un comunicado en las redes sociales, QSI dijo: “Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de Dan Owen, director de la Escuela Internacional QSI de Haiphong, y su hijo Cooper, debido a un trágico accidente.

“Dan dedicó 18 años a QSI, sirviendo en cinco escuelas diferentes y tocando innumerables vidas con su calidez, liderazgo y compromiso inquebrantable con la educación.

“Él era profundamente amado en toda nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente. Nuestro más sentido pésame para la familia Owen y todos los que los conocieron y amaron”.

avispones asiáticos, llamada Vespa velutina, tienen fuertes picaduras que pueden causar dolor y potencialmente reacciones alérgicas mortales.

Estas criaturas de 25 mm de largo se alimentan de abejas, y los expertos afirman que pueden “matar” 90.000 insectos polinizadores en sólo una temporada.

También conocidos como avispones de patas amarillas, llegaron por primera vez a Europa cuando una reina fue importada a Francia con algo de cerámica por error.

Desde entonces, los insectos se han extendido rápidamente a países vecinos como los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido.

La afluencia de especies no autóctonas ha preocupado a científicos, conservacionistas y apicultores de todo el continente.

Corren el riesgo de dañar la biodiversidad y contribuir en gran medida a la ya menguante cantidad de abejas e insectos.

Los avispones asiáticos se alimentan de abejas y avispas, por lo que pueden tener un impacto devastador en las poblaciones de insectos locales.

También corren un riesgo para las personas.