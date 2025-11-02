Mamá, de 39 años, encontrada muerta en su casa en Halloween después de que su niño ‘corriera gritando pidiendo ayuda’ mientras la policía realizaba un arresto

La POLICÍA está investigando la muerte de una mujer encontrada en una escena “bastante horrible” dentro de una casa en Kearsley, Nueva Gales del Sur.

Los servicios de emergencia fueron llamados a la propiedad cerca de Cessnock el viernes por la noche luego de informes de una situación de violencia doméstica.

Allí, descubrieron a Rhukaya Lake muerto por lo que parecía ser una herida de bala.

En el momento de la tragedia, tres niños se encontraban presentes en la casa.

El superintendente Steve Laksa describió la escena como traumática para todos los involucrados, especialmente para los niños que quedaron atrapados en el horror.

“Fue un incidente traumático, como se puede imaginar, bastante horrible para los miembros de la familia, todos los involucrados: sus tres hijos pequeños, o dos hijos adultos, un niño pequeño”, dijo Laksa.

Uno de los niños, en un intento desesperado por escapar de la violencia, huyó de la casa y corrió en busca de ayuda.

Recorrió unos 300 o 400 metros hasta la casa de un vecino.

Según los informes, el niño gritaba histéricamente pidiendo ayuda.

Un testigo, Cecil Campbell, describió la escena como “muy impactante”.

“Esto nunca había sucedido antes”, añadió Campbell.

Fueron los vecinos quienes llamaron a la policía tras enterarse de lo sucedido por parte del niño.

La niña dijo a los oficiales que a su madre le “goteaba sangre de la cabeza”.

La policía identificó rápidamente a Christopher James McLoughney, de 37 años, como una persona de interés.

Según los informes, mantiene una relación con el fallecido desde junio.

La policía emitió una advertencia de que se creía que McLoughney se encontraba en las áreas de Cessnock, Lower Hunter o Newcastle.

Creyendo que podría estar armado, las autoridades instaron a la comunidad a ser cautelosas y alertarlos si lo veían.

Luego, McLoughney fue arrestado en Bellbird, un pequeño pueblo a unos nueve kilómetros de la escena del crimen.

Conducía un Hyundai Tucson negro cuando la policía lo detuvo.

Presuntamente tenía en su poder una escopeta recortada y municiones.

Desde entonces, estos elementos han sido tomados para análisis forenses.

Este incidente marca el último de una serie de ataques violentos en Nueva Gales del Sur.

A principios de este mes, un hombre fue brutalmente asesinado en un ataque con motosierra en Bega.

Se cree que este incidente pudo haber sido un enfrentamiento relacionado con las drogas.

En 2022, Emma Lovell, originaria de Ipswich, fue asesinada a puñaladas el día de San Esteban mientras luchaba contra dos invasores de su hogar en North Lakes, Queensland.

La mujer de 41 años de una puñalada que le atravesó el corazón.

La violencia actual ha conmocionado a las comunidades locales y ha puesto de relieve la creciente preocupación por la seguridad nacional y pública en la región.