Mamá intenta CEGAR a su hijo de 2 años vertiéndole líquido dañino en los ojos durante meses

Una madre ha sido acusada de intentar cegar a su hijo de dos años vertiéndole un líquido nocivo en los ojos.

La policía española arrestó a la mujer, de 27 años, después de que el niño fuera trasladado de urgencia al hospital en agosto y recibiera tratamiento médico después de que casi se había quedado ciego.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

La madre supuestamente había estado dañando a su hijo durante meses. Así lo informó el medio español ABC Valenciano.

Ahora está bajo la tutela de la administración.

El medio también dijo que la mujer tiene otra hija de siete años que es ciega.

Se dice que llegó desde Argelia donde tiene su familia.

La policía dijo que ahora están investigando el caso y agregó que la madre podría sufrir un trastorno mental.

Mientras tanto, otra madre pasó años cometiendo actos grotescamente abusivos contra su indefensa hija de cinco años.

Pero Hope Ybarra no mostró ningún remordimiento cuando finalmente fue atrapada.

El vil abuso, que comenzó poco después del nacimiento del niño, provocó conmoción en todo Estados Unidos cuando finalmente quedó al descubierto, y la retorcida red de mentiras de la madre dejó a los policías sin palabras.

Mientras tanto, otra madre hizo un arreglo retorcido con un paedo convicto para violar a su hija de 12 años mientras su marido estaba fuera durante una semana.

Y en junio, una madre en Gran Bretaña fue encarcelada después de que su bebé sufriera lesiones horribles que le cambiaron la vida y que le provocaron la pérdida de ambas piernas.

Jody Simpson, de 33 años, y su compañero Anthony Smith fueron encarcelados después de que el pequeño Tony Hudgell, que ahora tiene 10 años, sufriera abusos tan graves cuando era un bebé que terminó con múltiples lesiones catastróficas en las piernas, las caderas y la cara.

Simpson fue encarcelado por primera vez en 2018 durante 10 años después de ser declarado culpable de causar o permitir que un niño sufriera una lesión y negligencia al no buscar atención médica inmediata.

Los médicos descubrieron que el bebé Tony tenía múltiples lesiones catastróficas en su pequeño cuerpo y sus padres biológicos no lograron conseguirle ayuda antes de que fuera casi demasiado tarde.

Luego, la pareja malvada esperó 10 días agonizantes para conseguirle a Tony la ayuda que necesitaba, y el niño casi muere debido a una infección.

Le amputaron ambas piernas y el valiente niño de 10 años enfrenta constantes luchas debido a la gravedad de las heridas que le infligieron.