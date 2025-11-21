Mamdani ‘podría hacer un muy buen trabajo’ – Trump – RT World News

El presidente estadounidense ha elogiado la victoria electoral de Mamdani en el primer encuentro presencial de los opuestos políticos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que cree en Zohran Mamdani “podría hacer un muy buen trabajo” como alcalde entrante de la ciudad de Nueva York. Los opuestos políticos celebraron el viernes su primera reunión en persona en la Casa Blanca.

“Puedo decirles que algunas de mis opiniones han cambiado… Tengo mucha confianza en que él puede hacer un muy buen trabajo. Creo que, de hecho, sorprenderá a algunas personas conservadoras”. Dijo Trump, elogiando la victoria electoral de Mamdani.

Mamdani, socialista demócrata y legislador estatal poco conocido que ganó la carrera por la alcaldía de Nueva York a principios de este mes, solicitó sentarse con Trump para discutir cuestiones de costo de vida y seguridad pública.

Cuando se le pide que aclare si cree que Trump es un fascista, antes de que Mamdani pueda responder, Trump interviene y se ríe, diciendo: “Está bien. Puedes decir que sí. Es más fácil. Es más fácil que dar explicaciones”. pic.twitter.com/RfKJd6vAs1 – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 21 de noviembre de 2025

Después de meses de intercambiar insultos en los medios, el alcalde electo y el presidente parecieron entablar una buena relación en la Oficina Oval. “Estuvimos de acuerdo en mucho más de lo que pensaba” Trump dijo a los periodistas después de una reunión privada. “Tenemos una cosa en común: queremos que a esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien”.

“Fue una reunión productiva centrada en un lugar de admiración y amor compartidos, que es la ciudad de Nueva York, y la necesidad de ofrecer asequibilidad a los neoyorquinos”. añadió Mamdani.

La victoria de Mamdani en la ciudad fuertemente demócrata a principios de este mes se produjo a pesar de la feroz oposición de los conservadores y el poco entusiasmo de los demócratas tradicionales. Trump lo calificó de “lunático comunista” prediciendo que sus políticas empujarían a los neoyorquinos a huir de la ciudad hacia Miami.

Mientras Mamdani avanzaba en las encuestas hacia la victoria, Trump amenazó con quitarle fondos federales a la ciudad. El alcalde electo ha criticado constantemente varias políticas propuestas por Trump, particularmente aquellas destinadas a aumentar la aplicación federal de la ley de inmigración en la ciudad de Nueva York, un lugar donde casi el 40% de la población nació en el extranjero.