‘Más de 2.000, en su mayoría mujeres y niños, EJECUTADOS’ mientras la milicia toma la ciudad y va matando ‘casa por casa’ en Sudán

Más de 2.000 civiles fueron brutalmente masacrados a manos de fuerzas paramilitares rebeldes en sólo 48 horas en Sudán, afirmó el ejército del país.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que llevan más de dos años en guerra con el ejército, están acusadas de matar en masa a civiles desarmados en la ciudad de El-Fasher.

El-Fasher cayó en manos de RSF después de más de 18 meses de brutal asedio, lo que le dio al grupo el control de todas las capitales estatales de la vasta región de Darfur.

Las Fuerzas Conjuntas, un grupo militar que lucha junto al ejército, afirmaron hoy que las RSF “cometieron crímenes atroces contra civiles inocentes en la ciudad de El-Fasher”.

Dijo que más de 2.000 ciudadanos desarmados fueron “ejecutados y asesinados” los días 26 y 27 de octubre, y la mayoría de ellos eran “mujeres, niños y ancianos”.

Imágenes verificadas muestran a un combatiente conocido por ejecutar a civiles en zonas controladas por RSF disparando a quemarropa a un grupo de civiles desarmados sentados en el suelo.

Varios grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por lo que consideran un “proceso sistemático e intencional” de limpieza étnica de comunidades indígenas no árabes fur, zaghawa y berti mediante desplazamientos forzados y ejecuciones sumarias.

Esto incluye lo que parecen ser “operaciones de limpieza puerta a puerta” en la ciudad.

Grupos locales y ONG internacionales habían advertido que la caída de El-Fasher podría desencadenar atrocidades masivas contra personas inocentes.

La UE dijo hoy que estaba “profundamente preocupada” por la intensificación de la violencia en El-Fasher e instó a “todas las partes en conflicto a reducir la escalada”.

“Estamos siguiendo de cerca la situación con nuestros socios y garantizando que todas las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos estén documentadas”, dijo el portavoz de Asuntos Exteriores, Anouar El Anouni. “No puede haber impunidad”.

Los paramilitares tienen un historial de atrocidades, habiendo matado hasta 15.000 civiles de grupos no árabes en El-Geneina, capital de Darfur Occidental.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, habló de un riesgo creciente de “violaciones y atrocidades por motivos étnicos” en El-Fasher.

Su oficina dijo que estaba “recibiendo múltiples y alarmantes informes de que las Fuerzas de Apoyo Rápido están llevando a cabo atrocidades, incluidas ejecuciones sumarias”.

El ejército sudanés, que lucha contra las RSF desde abril de 2023, también ha sido acusado de crímenes de guerra.

Más de año y medio de asedio convirtieron a El-Fasher en uno de los lugares más sombríos de una guerra que la ONU ha calificado como una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Después de tres años de intensos combates, la guerra se ha convertido en lo que la ONU describe como la mayor crisis de desplazamiento y hambre del mundo.

Los campos de desplazados fuera de la ciudad fueron declarados oficialmente en situación de hambruna, mientras que dentro de ellos, la gente recurría al forraje para animales como alimento.

La ONU advirtió antes de la caída de la ciudad que 260.000 personas permanecían atrapadas allí sin ayuda, la mitad de ellas niños.

Guerra civil

El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército sudanés, dijo el lunes que sus fuerzas se habían retirado de El-Fasher “a un lugar más seguro”.

Prometió luchar “hasta que esta tierra sea purificada”.

Pero los analistas dijeron que Sudán ahora estaba efectivamente dividido a lo largo de un eje este-oeste, y que las RSF ya habían establecido un gobierno paralelo.

La captura de El-Fasher podría marcar un importante punto de inflexión en la guerra de Sudán, que ha matado a decenas de miles y desplazado a casi 12 millones de personas desde abril de 2023.

La captura de la ciudad otorga a las RSF control sobre las cinco capitales estatales de Darfur, consolidando su administración paralela en Nyala, la capital de Darfur del Sur.

El ejército está ahora confinado al norte, este y centro de Sudán y excluido de un tercio del territorio sudanés.

