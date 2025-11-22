Me dijeron que mi trágico hijo se suicidó.

Al mirar la imagen de un cadáver desollado en una macabra exhibición de cuerpos humanos, Kim Erick sintió que se le helaba la sangre.

Estaba segura de que estaba mirando los restos de su hijo, Chris Todd Erick. Había fallecido a los 23 años, su muerte se consideró un suicidio, pero estaba envuelta en un misterio en medio de una investigación de asesinato y acusaciones de un complot de envenenamiento. ¿Habían aparecido sus restos… en una espantosa exposición de museo?

Kim, de 54 años, de Texas, le dice a The Sun: “Sabía que era él. Fue increíblemente doloroso mirarlo. Mis palabras no pueden describir cómo esto nos sacudió a mí y a mi familia hasta lo más profundo.

“En realidad estaba mirando fotografías del cuerpo desollado y masacrado de mi hijo. Es desgarrador”.

Ahora, Kim está haciendo campaña para que la exhibición Real Bodies en Las Vegas realice pruebas de ADN en el cuerpo (que desde entonces ha desaparecido) en un intento por encontrar las respuestas que tanto necesita.

La exposición, dentro del hotel Horseshoe, se anuncia como ofreciendo a los visitantes un viaje inmersivo a través del cuerpo humano con más de 20 especímenes humanos reales y perfectamente conservados en exhibición.

Kim dice: “Como madre de Chris, reconozco todo acerca de él.

“No cuadraba nada. Necesitaba saber la verdad sobre lo que le pasó a mi hijo”.

Chris y Kim compartían un “vínculo muy estrecho” con la madre y decían que eran casi inseparables antes de que ella se separara de su padre.

Luego, el 10 de noviembre de 2012, Kim se vio sumergida en la peor pesadilla de toda madre cuando Chris fue encontrado muerto en la casa de su abuela en Midlothian, Texas.

La policía le dijo que había muerto mientras dormía después de sufrir dos ataques cardíacos causados ​​por un defecto cardíaco, y dos días después de su muerte, Kim pudo ver su cuerpo por última vez en una funeraria en Midlothian.

En medio de su dolor, el padre de Chris, ex pareja de Kim, se encargó del proceso de cremación.

Pero Kim afirma que la familia nunca organizó un funeral.

Unos días después le regalaron un collar con una pequeña cantidad de cenizas adentro.

Con el instinto de que había algo más en la muerte de Chris, Kim solicitó al Departamento de Policía de Midlothian las fotografías tomadas en el lugar y, unas semanas más tarde, le enviaron seis fotografías que, según ella, muestran su cuerpo cubierto de moretones y laceraciones.

Ella le dijo a The Sun: “Las fotos eran muy inquietantes. [There was a chair with straps that matched] Marcas de restricción en los brazos, el pecho y el abdomen de Chris”.

Kim dice que el área de la sien derecha del cráneo de Chris fue golpeada y las imágenes supuestamente mostraban sal de cianuro seca en sus labios.

Después de que ella suplicó a los investigadores que investigaran más a fondo la muerte de Chris, el médico forense analizó un frasco de su sangre y encontró una cantidad letal de cianuro en su sistema.

Luego, un mes después de su muerte, se cambió la causa de su muerte a toxicidad por cianuro.

Las inconsistencias y el envenenamiento fueron suficientes para que Kim creyera que Chris fue asesinado.

En 2014, un gran jurado en el distrito del condado de Ellis inició una investigación por asesinato, pero no encontró pruebas que respalden las acusaciones.

Los investigadores concluyeron que probablemente su muerte fue un suicidio, diciendo que fue causado por “medios indeterminados”.

Esto significó que la causa de su muerte se cambió tres veces: de natural a envenenamiento y a suicidio.

El Departamento de Policía de Midlothian confirmó a The Sun que llevaron a cabo revisiones internas y externas de la muerte de Chris.

No encontraron señales de juego sucio.

Pero Kim estaba casi segura de que su amado hijo nunca se quitaría la vida, así que comenzó a investigar ella misma.

Después de años de buscar pistas, Kim dice que recibió documentación de los directores de la funeraria donde cremaron a Chris, a la que, según ella, le faltan firmas.

Sabía que era él. Fue tan increíblemente doloroso mirar

kim erick

Luego, en 2018, se encontró con un hallazgo desgarrador que, según ella, confirmó sus sospechas de abuso de años.

Kim había notado artículos de noticias sobre la gran inauguración de la exposición Real Bodies que características Órganos humanos reales, piel y huesos, todos en exhibición pública.

La exposición incluía cadáveres que habían sido plastinados, un proceso para preservar los cuerpos, en el que el agua y la grasa se reemplazan con un plástico polimérico. Y Kim afirma que uno de ellos, conocido como The Thinker, tenía un parecido sorprendente con Chris.

Kim reveló: “Fueron necesarios años de investigación. Hubo muchos pasos Lo tomé antes de darme cuenta de que Chris podría ser uno de los cuerpos plastinados.

“Comencé a buscar en línea la profunda fractura de cráneo que vi en la sien derecha de Chris cuando murió.

“Cuando vi el cuerpo plastinado en línea en el noticias artículo con esta misma fractura de cráneo… fue demasiado doloroso mirar más de cerca”.

Otra característica identificable fueron las marcas de tatuajes en Chris y el cuerpo encontrado en la exposición.

El lugar donde se encontraba la obra de arte de Chris en su hombro fue afeitado en el cuerpo, un acto inusual para cuerpos plastinados.

Por lo general, cuando se conserva un cuerpo, la tinta del tatuaje permanece en el mismo lugar debido a que está profundamente arraigada en la capa de la dermis de la piel.

La única forma de eliminar el tatuaje es quitar la piel sobre la que estaba colocado, algo que Kim afirma que se hizo para ocultar la verdadera identidad del cuerpo.

Kim nunca fue a la exposición porque estaba demasiado lejos para viajar, pero constantemente intentaba apelar para que le entregaran a su hijo sospechoso.

Los jefes de la exposición insistieron en que habían comprado el cuerpo en China y que, por lo tanto, no tenían constancia de a quién pertenecía.

The Sun se puso en contacto con la exhibición Real Bodies en Las Vegas y respondieron diciendo que “no hay base fáctica para estas acusaciones”.

Agregaron: “Expresamos nuestro más sentido pésame a la familia, pero el espécimen al que se hace referencia no puede asociarse con el individuo nombrado en estas afirmaciones”.

El Pensador ha estado en exhibición durante más de 20 años, agregó la exhibición.

Poco después de que Kim señalara el descubrimiento, afirma que el cuerpo en disputa fue trasladado silenciosamente a Union City, Tennessee.

Chris nunca fue abandonado en vida y tampoco quiero que lo abandonen en la muerte.

kim erick

“No hay pruebas de que el cuerpo llegara alguna vez a Tennessee y no se ha vuelto a ver desde entonces”, afirma Kim, que no tiene intención de detenerse hasta tener respuestas.

“Chris nunca fue abandonado en vida, y tampoco quiero que lo abandonen en la muerte.

“Sé que Chris se ha ido y eso no se puede arreglar, pero los restos de su cuerpo son importantes para nosotros”.

Kim ahora está explorando la posibilidad de que el cuerpo que desapareció de la exhibición pueda estar entre 300 montones de restos humanos encontrados en el desierto de Nevada en julio.

Ninguna de las pilas de cenizas contiene información identificable, lo que ha dejado a los investigadores desconcertados sobre a quién pertenecen.

Kim declaró: “Me gustaría ver las 300 pilas de cremas humanas analizadas en busca de ADN para determinar quiénes eran estas personas.

“Pruébelos para detectar cualquier signo de materiales de plastinación que puedan estar presentes en los restos”.

En 2021, se afirmó que una exposición Real Bodies en Birmingham, Inglaterra, utilizó como modelos a prisioneros políticos ejecutados en China.

Hablando en la Cámara de los Lores, Lord Alton de Liverpool dijo en ese momento que los cuerpos utilizados “probablemente eran personas que habían sido ejecutadas” en Asia.

Más tarde, los organizadores admitieron que les habían entregado todos los especímenes de una empresa de Dalian, China.

Estos cadáveres usados ​​fueron adquiridos inicialmente a la policía local, según un informe anterior investigación por la Oficina del Fiscal General de Nueva York.

Después de 13 arduos años buscando respuestas, Kim todavía está decidida a descubrir la verdad.

“No quiero que nadie más pase por lo que pasó mi familia”, concluyó.