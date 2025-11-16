Me quedé cegado por una peligrosa tendencia en el lugar de vacaciones británico... mientras mi familia me ocultaba las horrorosas muertes de mis amigos en el hospital.

ESPECTACULARES acantilados de piedra caliza, frondosos bosques y aguas de color verde oscuro. Los rostros de nuevos amigos.

Estas son las últimas imágenes vívidas que el mochilero británico Calum Macdonald puede recordar antes de quedarse ciego, en un repugnante desastre vacacional que se cobró la vida de sus compañeros de viaje.

La joven de 24 años había conocido a las danesas Freja Vennervald Sorensen y Anne-Sofie Orkild Coyman mientras hacía “tubing”, flotando por el río Nam Song en Vang Vieng y parando en bares en Laos.

Salieron a beber el lunes 11 de noviembre del año pasado, comenzando en su albergue, Nana Backpackers, donde se sospecha que fueron envenenados con licores con metanol que se servían como “bebidas gratis”.

Un año después, está hablando mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores advierte a los británicos sobre ocho nuevos países donde el riesgo de alcohol contaminado es alto.

“Pensé en esos pocos días de los meses siguientes, porque fueron los últimos días en los que pude ver”, le dice Calum a The Sun.

Dejó Vang Vieng al día siguiente y “se sentía bien”.

Pero en el viaje de 24 horas en autobús a Hanoi, Vietnam, en realidad se estaba quedando ciego.

Freja y Anne-Sofie también fueron envenenadas, pero no sobrevivieron. Murieron en un hospital de Laos.

“Realmente no noté nada malo hasta que nos bajamos del autobús para cruzar la frontera”, dice Calum, de Surrey.

“Toda mi visión estaba totalmente envuelta en esta luz blanca realmente cegadora”.

Pensó que era sólo un momento pasajero.

“Tal vez sea un poco tonto, pero mi actitud siempre fue como, dormiré y estaré bien”, dice.

Al llegar a Hanoi de noche, simplemente pensó que le costaba ver porque estaba oscuro.

Su grupo logró llegar a su habitación de hotel y luego se dio cuenta de que algo andaba mal.

“Mis amigos y yo estábamos sentados en la habitación charlando. En un momento les dije: ‘Vamos muchachos, ¿por qué estamos sentados en la oscuridad? Encendamos la luz’. Porque a mí la habitación me parecía oscura.

“Y me dijeron que efectivamente ya estaba encendida la luz”.

Noticias trágicas

Sus amigos lo ayudaron a llevarlo a un hospital internacional, quienes insistieron en verificar los detalles de su seguro médico antes de que se le permitiera recibir tratamiento.

Esos documentos estaban en su teléfono móvil, al que era difícil acceder sin su vista.

Permaneció allí durante tres semanas mientras los médicos realizaban controles, con la esperanza de que pudiera haber sido algo más que una intoxicación por metanol, que causa ceguera irreversible.

Calum regresó a su hogar en el Reino Unido y pasó otras dos semanas en el hospital, antes de poder reunirse con su familia desde Sunbury on Thames, aproximadamente a una hora al oeste de Londres.

Ciertamente bebí más, me imagino, que ellos. Así que no sé por qué se vieron más afectados que yo.

Calum Macdonald

Se realizaron más pruebas, pero finalmente los médicos declararon que el metanol había causado su ceguera.

Mientras tanto, la familia de Calum lo protegió de todos los horrores que aparecían en las noticias. Sólo seis meses después descubrió que otras personas habían muerto durante su estancia en Laos.

Su amigo empezó a leer artículos en su teléfono, y luego los nombres, entre ellos Freja y Anne-Sofie, las australianas Holly Morton-Bowles y Bianca Jones, de 19 años, la abogada británica Simone White, de 28, y el estadounidense James Louis Hutson, de 57 años.

Calum quedó atónito, particularmente cuando su amigo leyó los nombres de las chicas danesas.

“Salimos con ellos la noche anterior. Y luego también salimos con ellos esa noche en la que pensamos que estábamos envenenados”, dice.

“También estaban en la misma habitación que nosotros en el albergue. Era como una gran cosa compartida”.

“Ciertamente, me imagino que bebí más que ellos. Así que no sé por qué se vieron más afectados que yo”.

¿Por qué el metanol es tan mortal? Por Sam Blanchard, corresponsal de salud El metanol es una versión supertóxica del alcohol que puede estar presente en las bebidas si se añaden de forma delincuente para hacerlas más fuertes o si se elaboran o destilan mal. Las consecuencias pueden ser devastadoras porque tan solo un trago de alcohol contaminado podría ser mortal, y sólo 4 ml de metanol son potencialmente suficientes para causar ceguera. El profesor Oliver Jones, químico del Instituto Real de Tecnología de Melbourne, dijo: “El cuerpo convierte el metanol en ácido fórmico. “El ácido fórmico bloquea la acción de una enzima que es fundamental para la forma en que el cuerpo utiliza el oxígeno para generar energía. “Si deja de funcionar, las células no pueden absorber ni utilizar oxígeno de la sangre y la falta de oxígeno causa problemas en una variedad de órganos a medida que las células comienzan a morir. “Los síntomas de la intoxicación por metanol incluyen vómitos, convulsiones y mareos. “El nervio óptico parece ser particularmente vulnerable a la toxicidad del metanol, por lo que existe la posibilidad de ceguera temporal o permanente, e incluso la muerte. “Aunque afortunadamente es poco común, la intoxicación por metanol es muy grave y el tratamiento debe administrarse en un hospital”.

Calum visitó el Parlamento este año y será parte de un vídeo educativo distribuido en escuelas de Gran Bretaña, advirtiendo sobre los peligros del envenenamiento por metanol.

“Una vez que me enteré (de las muertes) me hizo pensar que tal vez tengo un poco de responsabilidad aquí para hablar un poco sobre lo que pasó porque podría ayudar a otras personas, la gente podría verlo y podría significar que cosas similares no les sucedan a ellos”, dice.

Ahora que trabaja en finanzas, dice que todavía espera que jóvenes como él viajen, pero con mayor conciencia sobre cómo mantenerse seguros.

“Creo que no es realista esperar que la gente no beba nada porque creo que eso no es realista”, dijo.

“Ciertamente, quédese con la cerveza”.