Médico británico desaparecido en la Costa del Sol mientras la familia hace una súplica desesperada después de su desaparición hace dos semanas

La FAMILIA de un médico británico desaparecido visto por última vez en la Costa del Sol ha lanzado un llamamiento desesperado para pedir ayuda para encontrarlo.

Ruaridh (“Rory”) Tanner, de Harrow, LondresSegún su hermano, podría vivir aislado de la red eléctrica desde su coche y durmiendo en tumbonas por la zona de Málaga.

Rufus Tanner reveló en una declaración en las redes sociales que se supo por última vez que Ruaridh estuvo en Nerja, al este de Málaga, el 25 de octubre.

Después de eso, el rastro se enfrió.

Ahora, hace un llamamiento a los expatriados en la Costa del Sol para que estén atentos y transmitan cualquier información.

Escribió: “Mi hermano está desaparecido, recibimos información de que estaba en Nerja el 25 de octubre.

“Puede que todavía esté allí, pero es probable que haya seguido adelante.

“Su nombre es Ruaridh (se pronuncia Rory) y tiene acento inglés.

“Mide aproximadamente 1,85 m de altura, tiene un tatuaje de caduceo en el interior de su brazo izquierdo y probablemente esté usando y posiblemente viviendo en su VW Polo plateado”.

Rufus agregó: “Como su familia queremos saber que está a salvo, decirle que lo amamos y pedirle que se comunique con nosotros”.

En un seguimiento, se sugirió que se podría ver a Ruaridh comprando suministros como huevos y pollo, y haciendo ejercicio en gimnasios al aire libre o durmiendo en tumbonas.

Se instó a la gente a no ponerse en contacto con él ellos mismos, sino a llamar a Rufus de inmediato.

En un grupo de Facebook de expatriados de la Costa del Sol, Rufus añadió: “Es un médico cualificado.

“No estamos seguros de por qué desapareció, pero sólo queremos establecer contacto”.

Los simpatizantes respondieron diciendo que compartirían su pedido de ayuda, aunque uno sugirió: “Deberían informarlo a la policía. Puede que esté voluntariamente fuera de contacto o podría resultar herido o tener problemas”.

El miércoles por la noche no quedó claro de inmediato si se había contactado a la policía.

El hermano de Ruaridh ha agradecido a las personas que le han ofrecido consejos sobre cómo hablar con la policía y con una conocida asociación española de personas desaparecidas.

El mes pasado, un británico desaparecido en la Costa Blanca fue encontrado muerto, casi un mes después de su desaparición.

Marc Tulloch Hewson, de 63 años, originario de Wantage, Oxfordshire, fue visto por última vez alrededor del 20 de septiembre en Torrevieja, al sur de Alicante.

Su familia y amigos lanzaron peticiones desesperadas de ayuda en las redes sociales y la policía española también pidió información sobre su paradero antes de confirmar que su cuerpo había sido descubierto el 15 de octubre.

El 20 de septiembre, durante una búsqueda policial, el cuerpo del británico Andrew Wade, de 65 años, desaparecido de su casa en la Costa del Sol en Marbella el 15 de agosto, fue encontrado cerca de Estepona.

Tres días después, el turista británico Josh Rogers, de Bloxwich, cerca de Walsall, en West Midlands, fue encontrado muerto en un bosque de la localidad turística de Lloret de Mar, en la Costa Brava, después de desaparecer de su hotel.