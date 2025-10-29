Mensaje en una botella escrita por soldados ‘felices como Larry’ de la Primera Guerra Mundial hace 109 años aparece en la playa de Oz

Crédito: Deb Brown

DOS mensajes en una botella escritos por soldados de la Primera Guerra Mundial hace más de un siglo han aparecido en una playa de Australia.

Debra Brown y su hija Felicity hicieron este notable descubrimiento mientras recogían basura en Wharton Beach.

Dentro de una botella de vidrio, encontraron dos cartas escritas a mano que datan de 1916, todavía cuidadosamente enrolladas y conservadas.

La primera carta fue del soldado del sur de Australia Malcolm Alexander Neville a su madre.

Escrita a lápiz y firmada “en algún lugar del mar”, la nota describía la vida a bordo del HMAS Ballarat, que había salido de Adelaida el 12 de agosto de 1916, apenas tres días antes de que Neville escribiera la carta.

Originario de Wilkawatt, Australia del Sur, Neville le dijo a su madre que la comida en el mar era “realmente buena”, excepto una comida que estaba “enterrada en el mar”.

Añadió: “[The Ballarat] Está agitado y agitado, pero estamos felices como Larry. Tu amado hijo, Malcolm”.

Los registros militares muestran que Neville se alistó por primera vez a principios de 1916, pero fue dado de baja después de un mes debido a problemas de vista.

Decidido a servir, se volvió a alistar una semana después y se unió al cuerpo de servicio.

Menos de un año después, en abril de 1917, murió en batalla en Francia a la edad de 28 años.

Después de encontrar las botellas, Brown se dispuso a rastrear a las familias de los soldados.

“Todo lo que hice fue escribir Neville y Wilkawatt, esas dos palabras, y apareció el perfil de Herbie”, dijo.

Llamó al lugar de trabajo que figura en la página de Facebook de Herbie Neville y, unos días después, él le devolvió la llamada.

Neville dijo que el descubrimiento había sido “increíble” para su familia.

Su tía de 101 años había contado a menudo historias a lo largo de los años sobre el “tío Malcolm” y cómo nunca regresó a casa de la guerra.

“Ha sido sorprendente todo lo que ha salido a la superficie en su corto tiempo en la Primera Guerra Mundial”, dijo.

Brown planea enviar las cartas a los familiares del soldado.

“Es absolutamente maravilloso”, dijo.

“Nos quedaremos con la botella y la carta de presentación de Malcolm dirigida al buscador”.

Después de secar cuidadosamente los papeles, Brown descubrió una segunda carta dentro de la botella, escrita por el soldado William Kirk Harley.

En su nota, Harley dijo que los soldados estaban “en algún lugar de Bight”.

Según Charitha Pattiaratchi, profesora de oceanografía costera de la Universidad de Australia Occidental, las corrientes oceánicas pueden transportar objetos como botellas a grandes distancias, lo que hace que el hallazgo sea aún más extraordinario.

Harley sobrevivió a la guerra y tuvo hijos.

Su nieta, Ann Turner, dijo que el descubrimiento “parece un milagro”.

Y añadió: “Estamos todos absolutamente atónitos. Hay cinco nietos que todavía están vivos”.

“Estamos todos en contacto constante desde que sucedió y simplemente no podemos creerlo”.

Turner dijo que la carta era un recordatorio conmovedor del optimismo de los soldados cuando fueron enviados a luchar.

“El pobrecito se había ido sin saber lo que estaba a punto de enfrentar, y parecía bastante alegre en la carta”, dijo.

La historiadora local Maureen Steinborner dijo que el hallazgo había despertado un “interés fantástico” en la comunidad.

“Simplemente hace que la gente piense un poco más en su historia y en lo que realmente sucedió”, dijo.

El descubrimiento se produce en medio de otras revelaciones históricas recientes en Wharton Beach, donde las mareas cambiantes y los altos niveles de agua han expuesto rastros de un antiguo humedal enterrado bajo la arena.