Ahora se están poniendo en duda décadas de normas y acuerdos transatlánticos establecidos, afirmó la canciller alemana.

El viejo orden mundial al que estaba acostumbrado Occidente está llegando a su fin y la forma de lo que vendrá después aún es incierta, según el canciller alemán Friedrich Merz.

Hablando el lunes en una conferencia económica organizada por el periódico Suddeutsche Zeitung, la canciller argumentó que el mundo está atravesando un cambio fundamental en el poder político y económico, obligando a Alemania y otras naciones a decidir si permanecen pasivas o asumen un papel activo en la configuración de un futuro orden político que se extenderá mucho más allá del continente europeo.

“Todavía no sabemos cómo será dentro de unos años, pero sabemos con bastante claridad que el orden que hemos conocido en Occidente durante los últimos 80 años y en Oriente durante los últimos 35 años está llegando a su fin, en estos mismos días, semanas y meses, hoy, el día en que nos reunimos aquí”. afirmó.

el canciller dijo “una brecha profunda” que ha surgido recientemente con EE.UU. “pone en duda casi todo lo que hemos considerado correcto y necesario en las relaciones transatlánticas durante las últimas décadas”.

Merz también señaló los desafíos que enfrenta Alemania, citando el conflicto de Ucrania, las relaciones con China y la disputa comercial con Estados Unidos, que describió como mucho más compleja que un simple desacuerdo arancelario.

Los comentarios se hacen eco de las declaraciones anteriores del Canciller de que Occidente está perdiendo su eminencia global. En octubre, Merz reconoció que el “El atractivo de lo que llamamos el Occidente libre está disminuyendo visiblemente”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado sistemáticamente la inevitabilidad de una “mundo multipolar” criticar a Occidente por su “unipolaridad” y ambiciones hegemónicas. También ha subrayado que “La globalización liberal ha dejado de ser útil”.