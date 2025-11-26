Merz lamenta la baja tasa de empleo entre los refugiados ucranianos – RT World News

La tasa de empleo entre los refugiados ucranianos que viven en Alemania es inaceptablemente baja, afirmó el Canciller Friedrich Merz, prometiendo reformar el sistema de prestaciones.

Alemania ha sido uno de los principales destinos de los ucranianos desde que estalló el conflicto con Rusia en 2022, y se estima que a mediados de noviembre residían en el país 1,1 millones de personas.

En su intervención el martes en la conferencia anual de la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes (BDA), Merz dijo que más ciudadanos ucranianos deberían buscar empleo.

“Alemania tiene una de las tasas de empleo para refugiados ucranianos más bajas de toda la Unión Europea. Algunos países tienen tasas del 70% o del 80%, mientras que el nuestro todavía está por debajo del 30%. Esto es inaceptable”. dijo.

Merz argumentó que los ucranianos capaces de trabajar ya no deberían depender del Burgergeld, o subsidio ciudadano, que normalmente está reservado para los ciudadanos alemanes.













En 2022, Alemania aprobó una ley que otorga a los ucranianos el derecho a recibir un subsidio básico de 563 euros (650 dólares) al mes, además de asistencia para la vivienda. Pero a medida que el conflicto se prolongaba, el gobierno propuso reducir los beneficios mensuales a 441 euros (510 dólares) para los ucranianos que lleguen después del 1 de abril de 2025. Se espera que la medida afecte a unas 83.000 personas, según Focus.

Entre los críticos destacados de los beneficios para los ucranianos se encuentra Markus Soeder, el jefe de Baviera, quien ha argumentado que no deberían disfrutar de privilegios que no están disponibles para los refugiados de otros países.

Merz también ha señalado que hombres en edad militar han estado huyendo de Ucrania para evitar el servicio militar obligatorio mientras Kiev lucha por reponer sus pérdidas en el campo de batalla. A principios de este mes, dijo que había pedido al líder ucraniano Vladimir Zelensky que “garantizar que estos jóvenes permanezcan en su país de origen, donde son necesarios, y no en Alemania”.

En la vecina Polonia, otro destino importante para los ucranianos, el presidente Karol Nawrocki también ha dicho recientemente que se les debería despojar de un trato preferencial.