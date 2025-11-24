Meta encubrió una investigación sobre salud mental en Facebook: documentos judiciales – RT World News

La compañía ocultó los hallazgos de que el uso de su plataforma de redes sociales estaba relacionado con la depresión y la ansiedad, según supuestamente muestran documentos.

Meta, la empresa matriz de Facebook, ocultó los resultados de una investigación interna sobre los impactos negativos para la salud del uso del sitio de redes sociales, según documentos judiciales no redactados recientemente.

Las comunicaciones internas de la compañía se publicaron el viernes como parte de una demanda de alto perfil y de larga duración presentada por distritos escolares de EE. UU. contra varias empresas de redes sociales. Alega que sus plataformas han causado daño mental y adicción entre niños y adolescentes.

En un estudio de investigación de 2020, Meta pidió a las personas que dejaran de usar Facebook durante un período de tiempo, comparándolos con un grupo de control que continuaba con el uso normal, según los documentos.

“Para decepción de Meta, las pruebas piloto del estudio de desactivación confirmaron que ‘las personas que dejaron de usar Facebook durante una semana reportaron menores sentimientos de depresión, ansiedad, soledad y comparación social'”, alegan las presentaciones.

“En lugar de investigar más a fondo o hacer sonar la alarma, Meta detuvo el proyecto, alegando que los comentarios de los participantes estaban sesgados por ‘el resultado de la narrativa mediática existente en torno a la empresa'”.

A pesar de sus propios hallazgos sobre el vínculo causal entre el uso de Facebook y los efectos adversos para la salud mental, “Meta mintió al Congreso sobre lo que sabía” alegan las presentaciones.













El gigante de las redes sociales se ha enfrentado a un mayor escrutinio en Estados Unidos en los últimos meses.

En octubre, Meta dijo que agregaría nuevas salvaguardas a su “cuentas de adolescentes” permitir a los padres desactivar las comunicaciones de sus hijos con los chatbots de inteligencia artificial de la compañía, luego de revelaciones anteriores de que podían entablar conversaciones románticas o sensuales con menores.

La empresa también ha enfrentado presiones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, que la ha acusado de tener un monopolio en las redes sociales.

Sin embargo, la semana pasada un tribunal de distrito de Washington falló a favor de Meta en la demanda antimonopolio, afirmando que el organismo de control de la competencia de EE.UU. no había demostrado que la empresa tenga actualmente un monopolio. “Si Meta disfrutó o no de poder de monopolio en el pasado”.