Mi abuelo luchó en el ‘Ejército Olvidado’ de Gran Bretaña en la campaña más brutal de la Segunda Guerra Mundial

PARA el explorador de televisión y veterano del ejército Levison Wood, fue la expedición más emotiva de su historia.

El ex oficial paramilitar viajó más de 6.000 millas a los campos de batalla del Lejano Oriente para seguir los pasos de su abuelo que luchó en Birmania.

En su equipaje llevaba una carta del rey Carlos y la última medalla de la Estrella de Birmania jamás emitida, que quería pasar a un veterano de 100 años de las colinas birmanas que había luchado con el “Ejército Olvidado” de Gran Bretaña contra los japoneses.

Lo que complicaba aún más la misión era el hecho de que Birmania, ahora conocida como Myanmar, está envuelta en la guerra civil más larga de la historia moderna.

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, el combatiente birmano cabo Con Herh esperaba recibir una Estrella de Birmania, que iba a ser otorgada a los 2,5 millones de hombres de las tropas británicas. Mancomunidad que luchó en el Lejano Oriente.

Tuvo que esperar 80 años hasta que Levison decidió hacer un documental sobre su abuelo y la lucha en Birmania, la campaña más larga y brutal de la guerra.

En una entrevista exclusiva con The Sun, Levison, de 43 años, dice: “Fue una oportunidad para reconocer el servicio de mi abuelo.

“Pero estaba desesperado no sólo por hacer una gira histórica, sino también por conocer y agradecer a alguien que luchó junto a mi abuelo”.

El veterano afgano Wood es la quinta generación de su familia, todos llamados Levison, que ha servido en el ejército británico. Su tatarabuelo luchó en la Guerra de los Bóers, mientras que su bisabuelo sirvió en la Primera Guerra Mundial.

Y cuando tenía 19 años de Stoke, el abuelo de Levison se ofreció como voluntario para luchar en la Segunda Guerra Mundial con la Artillería Real antes de cambiarse a los Royal Welch Fusiliers que fueron enviados a Birmania en 1944.

‘Trampas explosivas’

Llegó a Kohima en el norte India donde se había librado una sangrienta batalla de dos meses que costó la vida a 4.000 soldados aliados.

El abuelo de Levison pasó a formar parte del 14º ejército del general Bill Slim y luchó contra las tropas japonesas en Birmania hasta Mandalay.

Levison dice: “El abuelo no quería contarles demasiado a sus hijos sobre esto, pero tal vez ya había pasado suficiente agua bajo el puente cuando yo tenía diez años como para que él me contara algunas de las historias.

Los francotiradores japoneses se ataban a los árboles para que, aunque les dispararas, no se cayeran. Entonces no sabías si todavía estaban ahí arriba.

Madera Levison

“Pelear en la jungla era un trabajo brutalmente duro. Te enfrentabas a trampas explosivas: pozos llenos de afilados palos de bambú punji.

“Los francotiradores japoneses se ataban a los árboles, de modo que incluso si les disparabas, no se caían. Así que no sabías si todavía estaban allí arriba.

“Me habló de algunos de los espantosos métodos de tortura que usaban los japoneses. Cuando era niño, todo era muy emocionante. Pero ahora, como ex soldado que ha estado en la guerra, es bastante horroroso”.

“Creo que me lo dijo como una advertencia y una lección. Pero debo decir que despertó mi interés y me inspiró a viajar”.

Después de la victoria en Kohima, los aliados lanzaron una importante contraofensiva en Birmania.

Miles de miembros de las tribus montañesas birmanas se unieron al ejército indio británico y sirvieron con distinción con los aliados contra los japoneses.

Levison dice: “Lamentablemente, es una historia común que los muchachos de Birmania nunca obtuvieron sus medallas después de terminar la campaña porque Birmania abandonó el imperio y la Commonwealth.

“Birmania rápidamente cayó en una guerra civil, por lo que muchos de estos muchachos se retiraron a las montañas y la logística para hacerles llegar las medallas fue imposible.

“O estaban luchando activamente contra el nuevo gobierno central de Birmania”. Entonces, 80 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, Levison se asoció con el historiador militar Alex Bescoby.

La pareja estaba decidida a localizar a uno de los últimos soldados birmanos supervivientes que había luchado con los británicos y entregarle la Estrella de Birmania.

Descubrieron que el cabo Con Herh (pronunciado Sonur) estaba vivo, tenía 100 años y vivía en Falam, a unas 50 millas de la frontera india, que estaba profundamente atrapada en la guerra civil de Myanmar.

Levison dice: “El problema era que él estaba en la primera línea de la batalla entre las fuerzas separatistas y la junta. Y la batalla por Falam estaba ocurriendo la semana en que intentábamos verlo”.

Alex añade: “Nuestro plan original era ir a Myanmar y seguir exactamente los pasos del abuelo de Lev, pero también hubo un gran terremoto unas semanas antes de que llegáramos”.

Su sacrificio y servicio desinteresados ​​son un ejemplo para todos nosotros. Y resonará a lo largo de los siglos. Les envío mis más cordiales saludos y buenos deseos. Atentamente, rey Carlos III.

rey carlos

Los funcionarios fronterizos se negaron a permitir que los dos británicos ingresaran a Myanmar, pero sorprendentemente el cabo Con Herh logró cruzar fuera de Birmania (por primera vez en su vida) y reunirse con ellos en Champhai en Mizoram, India.

Con Herh le dijo a Levison: “Los soldados japoneses se acercaron a nuestra aldea llevando armas pesadas. Les teníamos miedo. Así que nos escondimos en el bosque.

“Fue entonces cuando decidí que quería unirme al ejército británico”.

Luego, finalmente, el cabo Con Herh recibió la última Estrella de Birmania, producida especialmente por el Fondo Conmemorativo de la Estrella de Birmania, cuyo patrocinador es el rey Carlos.

Y luego Levison le dio al viejo soldado un mensaje personal del Rey, que dice: “Tenía muchas ganas de enviarle un mensaje de gran agradecimiento por su dedicado servicio.

“Su sacrificio y servicio desinteresados ​​son un ejemplo para todos nosotros. Y tendrán eco a lo largo de los siglos. Le envío mis más cálidos saludos y buenos deseos. Atentamente, rey Carlos III”.

Al borde de las lágrimas, el cabo Con Herh dijo: “Está más allá de mi imaginación más salvaje. Muchas gracias”.

Después de visitar a un dentista en la India, emprendió el peligroso viaje de regreso a través del frente de la guerra civil hasta su casa en Falam.

Levison dice: “Me gustaría pensar que mi abuelo ahora mira hacia abajo y está muy orgulloso, porque cada domingo de conmemoración veía el desfile y derramaba una lágrima por sus colegas y recordaba su tiempo aquí”.

La última estrella de Birmania se emite el domingo a las 21:00 horas en Sky History.