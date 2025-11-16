Mi hija salió a correr y nunca volvió a casa: su reloj Rolex de oro finalmente podría demostrar que fue víctima de un asesino en serie

USANDO pantalones deportivos rojos, una sudadera blanca y su distintivo reloj Rolex, la estudiante Tiffany Sessions encendió su walkman y se dirigió hacia el bosque para correr. Nunca más se la volvió a ver.

Ahora, 36 años después, los detectives creen que el reloj que llevaba ese día finalmente podría darle a la desconsolada familia de Tiffany las respuestas que anhelan.

Era el 9 de febrero de 1989, cuando Tiffany, de 20 años, desapareció sin dejar rastro en Gainesville, Florida.

Se cree que la estudiante de la Universidad de Florida fue secuestrada, violada y asesinada por el asesino en serie y depredador convicto Paul Rowles, quien murió de cáncer tras las rejas en 2013, a los 64 años.

Ahora, en un intento por resolver finalmente el caso, la policía ha iniciado una búsqueda mundial de su Rolex, que puede identificarse por su número de serie, RG09006, con la esperanza de que le lleve al asesino.

Su desconsolada madre, Hilary, de 80 años, le dijo a The Sun: “Según su compañera de piso, Tiffany se quitó todas sus joyas excepto su reloj Rolex porque quería asegurarse de regresar a tiempo.

“Tenemos una alerta mundial en Rolex para cualquiera que introduzca ese número de serie.

“Era un reloj único, con una esfera azul y tenía escrito Rolex en ángulo. Era una edición especial de aniversario y creo que fue en 1988 cuando lo compró”.

Hilary, que trabajó en la Fuerza Aérea de EE. UU. antes de convertirse en piloto de una aerolínea comercial, nunca olvidará la llamada telefónica que fue el comienzo de la peor pesadilla de toda madre.

Ella dice: “Aproximadamente a las 9 de la noche, recibí una llamada telefónica de Kathy, la compañera de cuarto de Tiffany, y me dijo: ‘Señora Sessions, creo que tenemos un problema’.

“Ese fue el comienzo de mi vida que se puso patas arriba”.

Las búsquedas en la zona boscosa no mostraron ningún signo de su cuerpo, y la investigación pareció quedarse fría sin sospechosos, dejando a Hilary en el limbo.

Las actualizaciones de la policía fueron pocas y espaciadas: tres búsquedas en 2009, 2013 y 2016 no descubrieron nada.

Hilary dijo: “Por supuesto, las búsquedas fueron una gran decepción. Cuando Tiffany desapareció por primera vez, fue una montaña rusa en la que nadie quiere estar, los altibajos más altos.

“Lo más difícil es: ¿va a tocar la puerta y le voy a dar un gran abrazo, o voy a tener que arreglar un funeral?, voy entre súper calor y súper frío.

“Hace dos semanas instalé un monumento a Tiffany en una propiedad de 1.000 acres sin desarrollar, es una granja orgánica natural y puse un monumento allí y tuvimos un pequeño servicio privado. Quería que fuera muy tranquilo.

“No es un lugar de entierro, es un lugar para ir y hablar con Tiffy. Es horrible no tener su cuerpo.

“Pero me he dado cuenta de que tal vez no encontremos nada y lo único que quiero es un cierre, incluso si es solo el hueso de un dedo, entonces podríamos obtener ADN y entonces estoy feliz”.

Después de décadas sin ningún movimiento real en el caso, en 2013 surgió una pista.

El asesino en serie Paul Rowles murió y la policía encontró un cuaderno negro que le pertenecía y que tenía escrita en el centro la fecha exacta de la desaparición de Tiffany: ‘2-9-89’.

Próximo Junto a él había una nota que decía “#2”, lo que la policía sospecha que podría significar que Tiffany fue su segunda víctima.

Rowles, que vivía localmente y estaba familiarizado con la ruta que recorrió Tiffany debido a sus trabajos en la construcción y repartidor de pizzas, no se presentó a trabajar el día que ella desapareció y ya había sido condenado por asesinar a la concursante de un concurso de belleza Linda Fida, de 20 años, en 1972, en Miami.

Liberado de la custodia apenas nueve años después, violó e intentó matar a una niña de 15 años en 1994, antes de ser encarcelado por otros 19 años.

Poco antes de su muerte, la evidencia de ADN también vinculó a Rowles con el asesinato de la estudiante universitaria Beth Foster, encontrado en 1992 en una zona boscosa de Gainesville, a sólo una milla de donde Tiffany desapareció.

Recibí una llamada telefónica de su compañera de cuarto. [saying she was missing]. Ese fue el comienzo de mi vida dando un vuelco.

sesiones hilary

Hilary añadió: “He tenido más de 100 personas trabajando en este caso.

“Lo más importante que me dicen todos ellos es que algo le pasó a su garganta, ya sea que él la estranguló, la estranguló con algún tipo de collar o ligadura alrededor del cuello, que le dispararon en la parte posterior o frontal de la cabeza o que la golpearon con una piedra encima del ojo izquierdo.

“La motivación era el sexo. Rowles aparentemente tenía un problema importante para poder lograr una erección. Creo que la violó, absolutamente”.

NUEVA BÚSQUEDA DE TIFFANY

Todd Hand, un detective veterano que ha descubierto cientos de cadáveres en sus 33 años de carrera, es el hombre encargado de encontrar el cuerpo de Tiffany.

Destaca que, si bien Rowles es el principal sospechoso, no es seguro que sea él quien la mató.

El año que viene, utilizará la tecnología para buscar debajo del hormigón donde trabajaba Rowles.

Hand le dijo a The Sun: “Tiffany fue secuestrada y probablemente golpeada en la cabeza. Creo que fue secuestrada por un solo hombre. Si no hubiera resultado herida, habría luchado bastante bien, ya que ese era su temperamento.

“Todo depende de la teoría que se tenga sobre lo que le pasó. Creo que quien la secuestró posteriormente la mató, o fue asesinada por un golpe durante el secuestro.

“Creo que está en algún lugar del área donde fue secuestrada, y creo que probablemente esté enterrada, pero también creo que podría estar debajo de otra cosa, como una acera”.

Hand dijo que se sabía que Rowles trabajaba en el área donde Tiffany caminaba a menudo, y que habría habido muchas oportunidades de enterrar un cuerpo.

“Muchos de los sitios por los que caminó estaban en construcción, y su trabajo consistía en llevar los andamios de su empresa constructora a los sitios, instalarlos y, cuando estuvieran terminados, desmontarlos y llevarlos de regreso a la empresa constructora”, dijo.

“Él sabía dónde estaban todos estos sitios porque trabajaba allí.

“Si Rowles tuvo algo que ver con esto, entonces podría haber cavado un hoyo [underneath the building work].”

El detective veterano dijo que espera excavar el área antes del próximo verano y, con suerte, brindarle a su madre el cierre que tanto necesita.

“[The last photo I have of Tiffany] Fue tomada en Navidad”, dice Hilary.

“Ella y yo nos juntamos, pasamos 10 días juntos en casa de mi mamá y mi papá. Salimos en el barco y fuimos a los clubes náuticos para almorzar y cenar. Nos lo pasamos de maravilla.

“Ella y yo hablábamos todo el tiempo.

“Quiero que cada padre le dé siempre a su hijo el abrazo más grande del mundo, cada vez que lo separe y lo bese.

“Porque podría ser la última vez.

“Nunca dejaremos de buscar. Los sheriffs mantienen abierto el caso de Tiffy, hasta que podamos encontrar huesos que puedan identificarse mediante ADN”.

The Sun se ha acercado a Rolex en busca de una respuesta.