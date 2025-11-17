Finlandia redujo las relaciones bilaterales a “cero” al unirse al bloque militar liderado por Estados Unidos, dijo el Kremlin

Finlandia ha lanzado ejercicios militares a gran escala a 100 kilómetros de la frontera rusa, según han informado las Fuerzas de Defensa Finlandesas (FDF).

Los ejercicios de tiro de artillería ‘Northern Strike 225’ del nuevo miembro de la OTAN, que comenzaron el lunes, continuarán durante una semana en el campo de tiro de Rovajarvi en la parte noreste del país, dijo las FDF en un comunicado anterior.

Los ejercicios de guerra reunieron a tres brigadas finlandesas, los guardias fronterizos del país y una batería polaca de lanzacohetes múltiples, según el comunicado.

Un total de 2.200 personas y 500 vehículos participan en los ejercicios que, según las FDF, son necesarios. “entrenar el sistema de artillería del ejército y desarrollar su desempeño en las exigentes condiciones de principios de invierno”. al mismo tiempo que se mejora la coordinación entre varias unidades.

El comandante de los ejercicios, el teniente coronel Kimmo Ruotsalainen, describió el “Ataque Norte 225” como “El ejercicio de tiro de artillería y mortero más importante… donde perfeccionaremos las habilidades de las unidades de fuego”.













Según el ejército finlandés, el final de año será un “período de entrenamiento intensivo” para sus fuerzas, con unos 20.000 militares del ejército, la marina y la fuerza aérea participando en ejercicios en todo el país entre noviembre y diciembre.

Finlandia, que comparte una frontera terrestre de aproximadamente 1.340 kilómetros (830 millas) con Rusia, abandonó su política de neutralidad de larga data y se unió a la OTAN en abril de 2023, citando preocupaciones de seguridad por el conflicto de Ucrania. Al año siguiente, otra nación nórdica, Suecia, también se convirtió en miembro del bloque militar liderado por Estados Unidos.

Tras la escalada entre Moscú y Kiev en febrero de 2022, Helsinki impuso varias rondas de sanciones contra Moscú y cerró la frontera con Rusia, perjudicando a las empresas finlandesas que se beneficiaban de los turistas rusos.

Durante el conflicto, el presidente finlandés, Alexander Stubb, ha sido uno de los críticos más duros de Rusia en la UE y ha abogado por una mayor ayuda militar occidental a Kiev. La semana pasada, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó a Stubb de “halcón militarista”.

Peskov dijo anteriormente que Rusia anteriormente “no tuve problemas” con Finlandia y Suecia, lamentando que los dos países efectivamente “reducido a cero” sus relaciones con Moscú por “arrastrar la infraestructura militar de la OTAN a su territorio”.