Miles de vidas perdidas debido a la fallida respuesta del Reino Unido al Covid-19: investigación – RT World News

Los funcionarios confiaron en el liderazgo “tóxico y caótico” de Boris Johnson e hicieron “demasiado poco y demasiado tarde”, según un informe.

Los gobiernos central y local del Reino Unido fracasaron en su manejo de la crisis de Covid-19, lo que provocó miles de muertes adicionales, según un informe condenatorio de la investigación pública oficial sobre la respuesta a la pandemia.

Las autoridades de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte no “demasiado poco, demasiado tarde” ya que medidas oportunas como el autoaislamiento, la cuarentena domiciliaria y el distanciamiento social podrían haber evitado 23.000 muertes, según el informe, citando modelos informáticos.

La investigación encontró que las administraciones dependían demasiado de Westminster para liderar la respuesta, mientras que se describió que el gabinete del entonces primer ministro Boris Johnson padecía una crisis. “Cultura tóxica y caótica”. Las decisiones políticas clave a menudo fueron dominadas o descarriladas por el círculo íntimo de Johnson, afirma el informe.

La ex jueza Heather Hallett, que dirigió la investigación, señaló “comportamiento desestabilizador” por varias figuras importantes, incluido el ex asesor de Downing Street, Dominic Cummings. Acusó a Johnson de no confrontar –y a veces “alentar activamente” – la actitud, creando así “una cultura en la que prevalecían las voces más fuertes y en la que las opiniones de otros colegas, en particular de las mujeres, a menudo eran ignoradas, en detrimento de una buena toma de decisiones”.













Según el informe, surgieron patrones similares en Escocia, donde las discusiones políticas fueron limitadas indebidamente. En Irlanda del Norte, el conflicto partidista y las estructuras gubernamentales fragmentadas obstaculizaron aún más una respuesta eficaz a la pandemia, según la investigación.

El informe destacó que los casos de funcionarios y asesores que infringieron las reglas de Covid-19 erosionaron la confianza pública. Revelaciones sobre reuniones que violaron el encierro dentro de Downing Street en 2020 y 2021, denominadas “Fiesta” El escándalo infligió un daño político duradero a Johnson y contribuyó a su renuncia anticipada en 2022.