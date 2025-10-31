Miré a los ojos de la asesina en serie Aileen Wuornos, que asesinó a 7 hombres y arrojó cuerpos desnudos... por qué ella no era un monstruo

POCOS asesinos han inspirado tanta fascinación y horror como Aileen Wuornos, que mató a tiros a siete hombres en un año.

Pero se están planteando dudas sobre la fiabilidad de las condenas, que llevaron al condenado a muerte de 46 años a ser ejecutado mediante inyección letal en Florida en 2002.

Un nuevo documental de Netflix titulado Aileen Wuornos: Queen of Serial Killers cuenta cómo los miembros del jurado pensaron que la víctima Richard Mallory era un hombre inocente cuando en realidad la fiscalía sabía que tenía una condena por intento de violación.

Wuornos solo fue juzgada por un jurado por el asesinato de Mallory y ella siempre insistió en que le disparó en defensa propia después de que él la violara.

El documental también cuestiona si Wuornos, interpretado por Charlize Theron en la película Monster de 2003, estaba mentalmente apto para ser juzgado.

Un hombre que ha defendido su causa durante más de tres décadas es el cineasta británico Nick Broomfield.

Conoció a Wuornos en el corredor de la muerte en 1991 y un año después lanzó el documental Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer.

Nick, quien la entrevistó nuevamente antes de su ejecución, cree que no es una “asesina en serie” y que no debería haber sido ejecutada debido a su frágil estado mental.

Le dice a The Sun: “Richard Mallory era un delincuente sexual. Creo que Richard Mallory definitivamente la torturó.

“Creo que una vez que ella lo mató se volvió un poco loca.

“Cuando la conocimos pensó, por alguna razón desconocida, que éramos miembros de una banda de rock que actuaba esa noche en la prisión.

“Y seguí diciéndole: ‘No, no, estamos aquí para ti’. Simplemente pensé que estaba muy engañada.

“En mi opinión, en el momento de la ejecución ella realmente había desarrollado una especie de personalidad esquizofrénica.

“Ella pensó que estaban controlando su mente, estaba ciertamente loca, pero eso no pareció impedir que la ejecutaran”.

estado de miedo

Los asesinatos de siete hombres, de los cuales seis de los cuerpos fueron encontrados con múltiples heridas de bala, en Florida entre noviembre de 1989 y noviembre de 1990 hicieron temer al estado quién podría ser el siguiente.

El asesino arrojó los cadáveres, a menudo desnudos, lejos de sus vehículos y en el lugar se encontró cabello rubio.

Cuando se encontraron las huellas dactilares de Wuornos en artículos pertenecientes a la primera víctima, Mallory, que habían sido empeñados, fue arrestada.

Wuornos, originario de Michigan, tenía condenas previas, entre ellas agresión y robo a mano armada.

A pesar de la creciente evidencia que la vincula con las siete muertes, los detectives sintieron que necesitaban una confesión.

Hicieron arreglos para que la amante de Wuornos, Tyria Moore, que era seis años menor que ella, grabara esa admisión de culpabilidad.

El documental de Netflix, que ya se está transmitiendo, reproduce esa grabación en la que Tyria le dice a Wuornos “No sé si podré seguir viviendo” si se ve involucrada en el caso.

Esta presión emocional persuadió a Wuornos a confesar.

La jueza original del caso, Gayle Graziano, no estaba contenta con la forma en que la policía y la fiscalía estaban construyendo su caso utilizando Tyria.

Ella dice en imágenes de archivo: “No están buscando la verdad, están molestando al sistema, ella obviamente amaba a esta mujer en detrimento suyo”.

Luego, Graziano fue retirada del juicio porque pensó: “Sabían que le daría a esta mujer un juicio justo, no tenían intención de que eso sucediera”.

No están buscando la verdad

Juez Graziano

Se sugiere que los políticos estaban interesados ​​en conseguir que se condenara a la “prostituta lesbiana”.

Esta es una opinión compartida por Nick, quien comenta: “Ella se convirtió en una especie de arma política”.

El nuevo juez permitió que el fiscal mencionara los otros seis casos de asesinato durante el juicio, aunque se suponía que el jurado sólo conocía el caso Mallory que estaban juzgando en 1992.

Tampoco les dijeron que Mallory tenía una condena por agresión con intención de violar desde 1957 y que había pasado una década en una institución.

Después de su condena, había dicho: “Espero que me den la cámara de gas. Tenía miedo de poder hacerle algo a alguien en algún momento”.

Y eso es exactamente lo que Wuornos le dijo al jurado que había sucedido: que ella lo mató en defensa propia después de que él la violara y golpeara.

¿Apto para morir?

Habiendo sido declarado culpable, la siguiente pregunta era si Wuornos debería enfrentarse a la pena de muerte.

Su equipo defensor proporcionó informes psiquiátricos que afirmaban que ella era mentalmente inestable y tenía un trastorno de personalidad.

Pero el juez condenó a muerte a Wuornos.

Nick, que mantuvo correspondencia con el asesino hasta el final, cree que ella no estaba mentalmente apta para ser ejecutada.

Cuando fue a entrevistar a Wuornos en la cárcel en 1991, ella no entendió lo que estaba pasando, a pesar de que él le explicó repetidamente que estaba haciendo un documental sobre ella.

Ella simplemente decidió que éramos sus amigos.

Nick Broomfield

Nick recuerda: “Nos daba ese tipo de glamour extraño. Cuando llegamos para filmarla o algo así, decidió que éramos sus amigos”.

Sin embargo, acepta que Wuornos disparó a los siete hombres.

Nick dice: “Creo que probablemente tuvo que cobrar cantidades bastante bajas de dinero para irse al bosque con estos tipos y sabes que era simplemente una manera conveniente de obtener todo su dinero.

“Lo que ella me dijo durante años fue que simplemente les estaba robando y luego los asesinó para que no pudieran identificarla.

“Pero claramente se volvió un poco loca después de Mallory”.

¿Asesino en serie?

A pesar de eso, él no cree que ella encaje en la definición de asesino en serie.

Nick explica: “La definición de asesino en serie es alguien que tiene una forma particular de matar gente, sí, y es casi como un fetiche y generalmente refinan su método en estas series de asesinatos.

“Aileen no tenía nada de eso. No la veo como una asesina en serie, ni por un momento”.

Sin embargo, el estado de Florida sí la veía como una asesina en serie y quería condenas en los otros seis casos.

En el documental de Netflix vemos imágenes de archivo de Arlene Pralle, quien adoptó a Wuornos tras su arresto.

La profundamente religiosa Arlene convence a Wuornos de que puede ir al cielo y el asesino llega a creer que la ejecución la llevará allí más rápido.

deseo de morir

Su nuevo representante legal, Steve Glazer, apoyó la idea de que Wuornos se declarara “sin oposición” a los otros cargos de asesinato.

Nick recuerda: “Lo extraño fue que en cierto momento, mientras estaba haciendo la película, ella de repente dijo: ‘Soy culpable’.

“Creo que sólo quería morir, estar en prisión fue horrible para ella.

“Estaba principalmente en una especie de confinamiento solitario. Cuando salía se peleaba con los otros reclusos y no era tan fuerte”.

ella solo queria morir

Nick Broomfield

Se intentó apelar contra la sentencia de muerte de Wuornos.

Nick fue contactado por un grupo de abogados de Nueva York que querían construir un caso legal para el preso del corredor de la muerte.

Él los ayudó, pero Wuornos prefirió escuchar a Arlene y Steve.

Nick recuerda que “ella adoraba a Steve” y dice: “Creo que tuvo la idea de que” iba a “criar lobos junto” con Arlene.

Pero, en opinión de Nick, Steve no era un abogado adecuado porque en su película Aileen Wuornos: The Selling of a Serial Killer lo mostraba fumando un gran porro.

Cerca del final, Wuornos abandonó sus apelaciones y fue más exagerada que nunca en su confesión.

Ella dijo a las cámaras: “Los maté con frialdad como el hielo. Volvería a matar”.

Wuornos había sellado su destino y el 9 de octubre de 2002 fue ejecutada mediante inyección letal.

Nick, que fue el último periodista que entrevistó a Wuornos antes de su ejecución, cree que ella “se deleitó con un poco de atención”.

Pero él cree que la razón principal por la que ella quería conocer a cineastas y periodistas como él era para tener compañía.

Y concluye: “Estaba bastante sola”.

Aileen Wuornos: Reina de los asesinos en serie, ya está en Netflix