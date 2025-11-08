Miré al asesino caníbal a los ojos después de encontrar una parte del cuerpo en el congelador y unas Polaroid enfermas... su espeluznante confesión me persigue

Las escenas HORRIBLES se convirtieron en la norma para el veterano detective Todd Hand durante sus tres décadas de carrera, pero pocas cosas le han revuelto tanto el estómago como lo que encontró en el congelador del asesino Jonathan Lawrence.

Le dijo a The Sun que nunca olvidará haber mirado a los ojos al asesino caníbal, que asesinó brutalmente a la adolescente Jennifer Robinson en 1998.

Habiendo ayudado a encontrar cientos de cadáveres durante su época como detective en Florida, Hand se ha encontrado cara a cara con innumerables asesinos.

Pero dice que el brutal asesinato de Jennifer en el condado de Santa Rose, hace 27 años, fue uno de los más “espantosos” después de encontrar el músculo de su pantorrilla dentro del congelador de Lawrence en su casa.

De manera escalofriante, cuando le preguntaron por qué se había quedado con la parte del cuerpo, dijo a la policía: “Planeaba comérmelo”.

Lawrence emborrachó a su víctima de 18 años antes de matarla a tiros y mutilar su cuerpo con su retorcido cómplice, Jeremiah Rodgers.

Rodgers había tenido una cita con Robinson antes de atraerla a la casa de Lawrence.

Después del asesinato, el dúo depravado se turnó para posar con el cuerpo de la víctima para fotografías Polaroid, y más tarde se supo que Lawrence había escrito una enfermiza “lista de tareas pendientes” para el asesinato de Jennifer.

La lista incluía notas como “emborracharla mucho”, “violarla” y “traer el .380”, el arma que se utilizó para matar a la víctima.

Cuando no pudo regresar a casa, su madre, presa del pánico, llamó a la policía y enviaron al detective Todd Hand a investigar.

Todd dice: “Tan pronto como recibí esa llamada, fui a la casa de Lawrence.

“Encontré a Lawrence allí y me dijo que Rodgers estaba allí y que se había ido previamente.

“Así que encendí mi radio y llamé a Rodgers, porque pensé que estos dos tipos tenían algo que ver con que esta chica no apareciera.

“Estaba bastante seguro de que la habían matado o al menos la habían secuestrado en algún lugar”.

Todd explicó que después de arrestar a Lawrence e interrogarlo en la estación de policía, Lawrence cedió y admitió su atroz crimen.

Rodgers también fue arrestado un día después, luego de haber huido a otro condado.

Y añadió: “Esa mañana, después del amanecer, salimos y la encontramos.

“Cuando la encontramos, nos dimos cuenta de que lo que había dicho era verdad”.

La confesión llevó a Todd al cuerpo de Jennifer, enterrado en una tumba poco profunda, sorprendentemente sin el músculo de la pantorrilla y con la frente abierta.

Le pregunté por qué y me dijo: “Lo tomé”. [calf muscle] afuera’. Entonces le pregunté qué planeaba hacer con él y dijo: “Planeaba comérmelo”.

Todd recuerda: “Lawrence confesó haber extirpado el músculo de la pantorrilla de su víctima femenina.

“Teníamos una orden de registro y vi que lo habían extraído de la pantorrilla de la víctima, y ​​poco después, un día después, encontramos el músculo de la pantorrilla en el congelador de su casa.

“Preguntamos [about the forehead injury] y ambos dijeron que Lawrence realizó esa operación, tratando de buscar el proyectil, el proyectil real que salió de la munición que entró en su cabeza”.

Cuando Todd preguntó a Lawrence por qué le quitó el músculo de la pantorrilla de la pierna de la víctima, dio una respuesta escalofriante.

Todd dice: “Le pregunté por qué y me dijo: ‘Lo saqué’. Entonces le pregunté qué planeaba hacer con él y me dijo: ‘Planeaba comérmelo’.

“Me dijo que estaba en un congelador de la casa, así que conseguimos una orden de registro y lo encontramos.

“Yo fui quien lo encontró en un congelador. Entramos, abrimos el congelador y miramos; estaba congelado en un contenedor.

“Parecía un músculo de la pantorrilla. Yo cazo, así que sé cómo se ven ese tipo de cosas, y simplemente parecía un músculo.

“Esa fue una de las cosas más espantosas con las que me he topado”.

Dúo ‘obsesionado’ con el asesinato

El cómplice Rodgers fue descrito como “psicológicamente dañado” a la edad de cinco años con enfermedades que “se manifestaban en síntomas psicóticos”, por la Corte Suprema de Florida (FSC).

A medida que su condición comenzó a deteriorarse, comenzó a asociarse con Lawrence, quien también fue descrito por el FSC como “obsesionado con matar”.

Juntos, emprendieron una repugnante matanza de dos meses que incluyó dispararle a Leighton Smitherman a través de la ventana de su sala de estar mientras miraba televisión.

Lawrence era desconocido para Smitherman, quien sobrevivió al ataque del 29 de marzo de 1998.

También mataron a Justin. Livingstonde 21 años, primo de Lawrence con discapacidad mental, y Todd cree que pudo haber sido enterrado vivo por la pareja enferma.

Y añadió: “Nos preguntábamos si Livingston podría haber sido enterrado vivo.

“Fue apuñalado numerosas veces y tuvo una muerte larga y dolorosa, según la oficina del médico forense.

“Ambos lo apuñalaron numerosas veces con un cuchillo bastante grande por la noche en un campo de práctica de aterrizaje de helicópteros que era propiedad privada del gobierno de Estados Unidos.

“Se colaron y estaban drogados y luego lo mataron y lo apuñalaron.

“Lo sacaron de allí a través de la cerca y lo pusieron en la parte trasera de una camioneta propiedad de Lawrence, y luego lo llevaron hasta donde lo enterraron en una zona boscosa.

“No tenía pruebas de que fuera enterrado vivo, pero podría haber estado todavía vivo. No estaba consciente, digámoslo de esa manera”.

Juntos, Lawrence y Rodgers fueron declarados culpables de los tres delitos y ambos fueron condenados a muerte, donde permanecen.

Hand dice que Lawrence usó a Rodgers como una forma de mejorar su vida amorosa, pero juntos formaron un dúo asesino.

Añadió: “Rodgers era carismático, un tipo bastante guapo en la época en que lo recuerdo.

“Era un tipo bajo, con aspecto de Charles Manson.

“Tenía muy buen trato con las mujeres y era socialmente inteligente, pero Lawrence era exactamente lo contrario; no estaba socialmente evolucionado. No creo que alguna vez haya tenido novia.

“Lawrence fue lo suficientemente inteligente como para saber que Rodgers era su posible billete hacia una mujer, a través de él.

“Era una relación simbiótica entre Lawrence y Rodgers. Lawrence era bastante inteligente, en términos de inteligencia, pero socialmente inepto. Se utilizaban mutuamente.

“Lawrence tenía un trabajo, un lugar para vivir; Rodgers no tenía trabajo ni lugar para vivir, se quitó a una chica con la que estaba viviendo. No dinero y no futuro.

“Lawrence tenía una familia que lo apoyaba; Rodgers no tenía familia. Su madre se había suicidado cuando él era joven y su padre no quería tener nada que ver con él porque sabía que era un criminal”.

“No me siento intimidado”

Aunque a menudo se enfrenta a escenas espantosas y se acerca a asesinos peligrosos, Hand dijo que nunca se ha sentido inseguro.

Pero admitió que enfrentó situaciones devastadoras, como que su amigo fue asesinado a tiros en el trabajo.

Y añadió: “No estoy intimidado y nunca lo he estado. ¿El peor momento?

“Mi amigo policía, Bo Harrison, fue asesinado a tiros, yo no estaba allí, ese fue el peor momento.

“Estaba trabajando y sentado en su coche de policía.

“Alguien se coló detrás del vehículo policial, disparó a través de la ventanilla trasera y lo mató mientras estaba sentado en el asiento del conductor. Éramos buenos amigos”.

A pesar de lo que Hand ha enfrentado, no se ha visto disuadido de su trabajo como detective y continúa investigando un catálogo de casos.