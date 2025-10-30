Mire DENTRO del misterioso ‘Hotel of Doom’ abandonado que nunca ha tenido un solo huésped y solo se usa como una pantalla de televisión gigante

DESPUÉS de una espera y una interminable especulación, las autoridades norcoreanas finalmente abrieron las puertas del famoso hotel Ryugyong.

El hotel, que lleva casi cuatro décadas en construcción, prevé albergar un casino en sus instalaciones.

Ubicado en Pyongyang, el Hotel Ryugyong es el edificio más alto de Corea del Norte, con una altura de 1,083 pies.

Su forma piramidal se puede ver desde kilómetros de distancia, dominando el horizonte de Pyongyang.

A pesar de esta impresionante etiqueta, nunca ha acogido a un solo huésped.

La construcción del “Hotel of Doom” comenzó en 1987 y estaba previsto que sólo durara dos años.

Sin embargo, el progreso fue lento hasta que las obras de construcción se detuvieron por completo en 1992, cuando Corea del Norte entró en una crisis económica tras el colapso de la Unión Soviética.

Los repetidos reveses –incluida una pausa de 16 años en el desarrollo– en los años siguientes significan que sólo ahora el hotel podría finalmente abrir sus puertas al público.

Desde entonces, se instalaron paneles LED en un lado del hotel, que se utilizan para mostrar propaganda, convirtiéndolo en una de las vallas publicitarias más grandes del mundo.

En 2018, el diseñador de iluminación King Yong II creó un espectáculo de luces compuesto por lemas políticos y símbolos partidistas.

Corea del Norte espera vender los derechos para operar un casino en sus instalaciones.

Esto funciona bajo el supuesto de que el operador completará la construcción del interior del edificio.

Se estima que el coste de terminar el hotel rondará los 2.000 millones de dólares o el 5% del PIB total del país.

Toda la construcción externa se completó en 2011, pero las paredes del interior de 360.000 pies cuadrados permanecen desnudas.

Simon Cockerell, director general de una empresa especializada en viajes a Corea del Norte, describió el interior en blanco.

Le dijo a CNN que lo llevaron al área del vestíbulo, “donde había mucho cemento expuesto”.

Luego lo llevaron al piso 99, describiéndolo como “alienantemente alto”.

Se ha revisado un plan para instalar un casino en el Hotel Ryugyong.

“El plan es intentar atraer inversión extranjera”, dijo un residente de Pyongyang a una estación de radio local.

El residente agregó: “La autoridad para determinar la ubicación del casino que se instalará en el hotel y el derecho a operar el casino se otorgará a un empresario extranjero que invierta en el costo de la construcción interna.

“El proyecto fue aprobado por el Comité Central tras revisar y discutir la rentabilidad del casino instalado en el hotel Yanggakdo, también en Pyongyang”.

Esta revisión se realizó bajo la atenta mirada del líder del país, Kim Jong Un, que pretende tomar “medidas prácticas” para impulsar el turismo extranjero.

El gobierno norcoreano reconoce que los casinos son una inversión lucrativa ya que les permite extraer divisas de los visitantes internacionales.

Actualmente existen dos casinos “solo para extranjeros”.

Uno en el Yanggakdo de Pyongyang y el otro en el Hotel Bipa de la Zona Económica Especial de Rason.

Los residentes esperan que el turismo en Pyongyang se “revitalice” una vez que las comodidades del hotel estén en funcionamiento.

Sin embargo, a pesar de los planes para terminar el hotel, Corea del Norte detuvo repentinamente su campaña turística occidental.

Esto ocurre sólo unas semanas después de que los visitantes ingresaran al país por primera vez en años.

Los grupos de viajes que ofrecen viajes a la ciudad portuaria de Rason informan que han sido suspendidos.

Young Pioneer Tours recomendó a los turistas que se abstengan de reservar vuelos “hasta que tengamos más información” el miércoles.

“Nuestros socios en la RPDC nos han informado que los viajes a Rason están actualmente suspendidos”, escribieron en Facebook.

“Estamos en el proceso de aclarar cómo esto afectará sus próximos viajes”.

Corea del Norte recibió a visitantes occidentales por primera vez desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Las restricciones se aliviaron ligeramente en 2023 cuando se permitió la entrada a visitantes rusos.