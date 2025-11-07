Mire el increíble momento en que un robot salva a un soldado ucraniano después de 33 días atrapado detrás de las líneas rusas

Han aparecido imágenes INCREÍBLES que muestran a un robot salvando la vida de un soldado ucraniano que estuvo atrapado detrás de las líneas rusas durante 33 días.

El robot navegó a través de una ruta peligrosa e incluso esquivó minas terrestres y ataques con drones para recuperar al soldado gravemente herido.

Las imágenes muestran al robot con un barril encima moviéndose a través del territorio ocupado por Rusia para llegar hasta el soldado herido.

Una cámara adjunta al cuerpo del robot lo captura atravesando minas terrestres y escapando de los ataques de drones desde arriba.

Se pueden ver explosiones alrededor del robot, provocadas por los rusos para acabar con él.

Pero la avanzada tecnología logró escapar de los ataques y alcanzar al soldado para recuperarlo.

La misión de rescate, cuyo nombre en código es “GVER”, fue lanzada por el 1.er Batallón Médico de las Fuerzas Terrestres de Ucrania después de que seis intentos de rescate no lograron traer de vuelta al soldado herido.

El sistema utilizado en la operación fue identificado como el robot terrestre con ruedas MAUL, capaz de alcanzar velocidades de hasta 70 km/h y diseñado con una cápsula protectora para la evacuación de heridos.

Era un robot operado a distancia hecho de un pequeño vehículo todo terreno con un ataúd blindado en la parte superior para transportar a un humano.

El robot viajó un total de aproximadamente 40 millas para la misión.

Volodymyr Koval, jefe de comunicaciones del batallón médico, dijo a CBS: “Se conocía la ubicación del soldado, hubo contacto con él, le enviaban comida desde el aire.

“Comenzamos a desarrollar un plan para su evacuación y a estudiar la ruta.

“Dos intentos fracasaron debido a que las minas enemigas y los drones esperaban en el terreno emboscados en las carreteras. La séptima misión tuvo éxito, a pesar de que el drone chocó contra una mina antipersonal”.

El año pasado, Ucrania desplegó por primera vez una fuerza de asalto compuesta exclusivamente de robots en el campo de batalla para atacar a las tropas rusas.

La tecnología letal, que incluye drones terrestres y voladores, fue lanzada en Kharkiv por una brigada de la guardia nacional ucraniana.

La operación de armas combinadas totalmente robótica en el norte de Ucrania implicó vigilancia aérea controlada remotamente y drones minadores.

También incluía robots explosivos unidireccionales en tierra y en el aire, así como robots terrestres armados con armas de fuego, según Forbes.

Surgieron imágenes dramáticas que mostraban la primera fuerza de batalla totalmente robótica del mundo mientras robots ucranianos atacaban una trinchera rusa.

El coronel Maksym Golubok, Jefe de Estado Mayor de la Brigada Charter, dijo: “Nuestro objetivo es salvar la vida de un soldado reemplazándolo en el campo de batalla, cuando sea posible, con un sistema robótico o no tripulado.

“Esto requiere una planificación detallada, una búsqueda constante de nuevas soluciones de ingeniería y la creación de una cultura de innovación en la brigada”.

Ucrania ahora puede utilizar drones en tierra, aire y mar.