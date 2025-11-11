Mire el momento en que su padre magnate le regaló un Lamborghini de £ 1 MILLÓN a un niño de 9 años en una lujosa fiesta por su cumpleaños

ESTE es el increíble momento en el que un empresario le da a su hijo de nueve años el regalo de cumpleaños de su vida.

Las imágenes muestran una enorme caja abriéndose para revelar el Lamborghini y cientos de globos mientras el confeti llena el aire.

Un cartel pegado en el frente dice “Qansa cumple nueve años”.

Luego, la familia posa para fotografías frente al vehículo de edición limitada.

Luego, el video muestra a Qansa preparándose para apagar las velas de un pastel de temática similar.

El modelo negro azabache tiene un valor de mercado de aproximadamente £1,13 millones de libras esterlinas.

La extravagante celebración tuvo lugar en Makassar, Indonesia, el 7 de noviembre.

El director ejecutivo de TRK Holding, Haji Najmuddin, presentó el Lamborghini Revuelto a su hijo Qansa frente a familiares, amigos y compañeros de clase.

La fiesta se llevó a cabo en el Ballroom Hotel Four Points.

En un homenaje al automovilismo, el interior presenta banderas a cuadros, un escenario en forma de pista de carreras y una réplica gigante del velocímetro.

Najmuddin dijo que su hijo escogió personalmente el auto deportivo en la sala de exposición de antemano.

Él dijo: “Le encantan los autos deportivos. Él personalmente eligió el auto en la sala de exposición, así que lo compramos”.

“Para nosotros, los niños son oraciones, Dios nos ha confiado su uso.

“Con cada respiración, rezan por sus padres. Eso es todo lo que pedimos”.

Los invitados quedaron visiblemente conmocionados cuando se reveló el lujoso roadster italiano.

“Feliz cumpleaños, Qansa.

“Que cuando crezcas seas un niño justo, devoto de tus padres y tal vez incluso te conviertas en un piloto de carreras de Indonesia”, añadió.

El actor y presentador indonesio Boy William, que asistió a la fiesta, dijo; “Sólo Cristiano Ronaldo ha regalado un Lamborghini como éste, ¡y ahora Qansa también tiene uno!”

Najmuddin, también conocido como Jojon, es el director de TRK Holding.

Es una empresa involucrada en diversos sectores estratégicos, particularmente la minería a través de su filial PT Tambang Rejeki Kolaka (PT TRK).

El Lamborghini Revuelto es uno de los últimos modelos producidos por Automobili-Lamborghini SpA

Este fabricante de automóviles italiano fue fundado por Ferruccio Lamborghini en 1963 para competir con Ferrari.