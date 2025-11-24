Misterio cuando los buzos se topan con un naufragio de 200 años de antigüedad aún perfectamente conservado con su mástil aún en pie

Los BUCEADORES quedaron asombrados después de descubrir un naufragio de 200 años de antigüedad aún intacto con sus mástiles aún en pie.

Un equipo canadiense se topó con el barco después de sumergirse a más de 100 metros bajo la superficie del lago Ontario, uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Se cree que la embarcación data del siglo XIX, fecha elegida por los arqueólogos debido a que el aparejo de cuerda era “más antiguo”.

También notaron la falta de orza y ​​rueda en la cubierta de popa.

El arqueólogo James Conolly dijo que estas características sugirieron “inmediatamente” que el majestuoso barco era de la primera mitad del siglo XIX.

Encantado, añadió que esto le dará una visión poco común de una era de la historia de la construcción naval en los Grandes Lagos.

El buzo principal, Heison Chak, dijo que al equipo le tomó “unos momentos” calmarse después de hacer el descubrimiento misterioso y único.

La intriga aumentó cuando notaron que ambos mástiles todavía estaban en pie.

Según Heison, esto es “bastante raro”, ya que la mayoría tiende a caerse con el tiempo.

Le dijo al NY Post: “Tiene su forma. No ha roto ambos mástiles. Vimos dos, ambos mástiles estaban en pie, lo cual es bastante raro”.

“En todas las demás que me he zambullido, o se han caído, porque las cruzan barcas, las anclas las destrozan [or] los buzos los dañan”.

El buzo, cuya carrera abarca más de dos décadas, dijo que también era la primera vez que se encontraba con un mastelero en un naufragio.

Está colocado encima del mástil inferior y soporta el aparejo y las vergas de la gavia.

Dijo: “Nunca he visto un mástil superior en ningún naufragio en el que me haya sumergido en Ontario o en el río San Lorenzo”.

La Universidad dijo que notaron por primera vez un “objeto no identificado” en 2017 durante un estudio de un cable de fibra óptica en el fondo del lago.

El equipo había planeado originalmente encontrar los restos del naufragio de Rapid City construido en 1884 y desaparecido en 1917.

Se produce cuando un antiguo barco romano hundido por una tormenta fue encontrado siglos después en un lugar de vacaciones, e incluso hay un tesoro a bordo.

El descubrimiento de hace 2.000 años se realizó a pocos metros de una popular playa y los investigadores, desconcertados, afirman que el barco todavía se encuentra en excelentes condiciones.

La sensación arqueológica fue desenterrada a lo largo de la costa dálmata en Croacia este mes, casi dos milenios después de su hundimiento.

Sus vigas incluso “parecen recién talladas”, según el estupefacto equipo de investigación.

Los buzos sospecharon que podría haber un naufragio en el puerto romano de Barbir después de descubrir en 2020 una tabla antigua con un clavo de metal.

Cinco años después, se ha revelado la embarcación completa de 42 pies, junto con un botín de monedas antiguas.

Uno de ellos incluso incluía al antiguo emperador romano Trajano.

tiempos de prueba TERCERO La estrella de Strictly sufre una lesión grave que amenaza su lugar en el programa ‘ELLA HA CAMBIADO’ La reacción de sorpresa de Lucy Letby después de que un abogado dijera: “Sé que eres inocente”

El increíble naufragio se encuentra en el pueblo de Sukošan, a pocos kilómetros al sur de Zadar, uno de los destinos turísticos más importantes de Croacia.

El Centro Internacional de Arqueología Subacuática, que dirigió la excavación, dijo que el barco probablemente se perdió en una tormenta.