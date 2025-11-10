Misterio cuando pasajero encontrado muerto en crucero Carnival en Miami

UN PASAJERO fue encontrado muerto en un crucero Carnival en Miami, lo que provocó una investigación urgente del FBI.

Se cree que el individuo murió misteriosamente a bordo, pero los investigadores no proporcionaron más detalles sobre el evento.

El barco atracó en PortMiami el sábado según lo previsto.

Carnival Cruise Line dijo que estaba cooperando con los investigadores y apoyando a la familia del pasajero.

En un comunicado, la compañía dijo: “Dado que se trata de un asunto en curso bajo la jurisdicción de ley Para hacer cumplir la ley, todas las consultas de los medios deben dirigirse a la oficina de asuntos públicos del FBI en Miami”.

No se proporcionaron más detalles sobre el pasajero ni las circunstancias de su muerte.

Se produce cuando un documental de Netflix y una serie de muertes relacionadas con cruceros han puesto el foco en sus operaciones.

A principios de esta semana, Dulcie White, de 66 años, murió al caer frente a su hija durante un crucero de cinco días con el tema de Taylor Swift en las Bahamas y su cuerpo aún no ha sido encontrado.

Sus seres queridos ahora están luchando por justicia después de afirmar que la muerte de la Sra. White se debió a negligencia del personal.

En una demanda presentada en el Distrito Sur de Florida el 28 de octubre, la familia de la señora White dice que la tripulación a bordo del Allure of the Seas debería haber limitado su consumo de alcohol.

Afirman que le sirvieron “al menos siete bebidas alcohólicas de manera continua en un lapso de aproximadamente seis horas y ocho minutos”.

Mientras tanto, a principios de este mes, se produjo una tragedia cuando, según informes, Suzanne Rees, de 80 años, fue abandonada en una isla remota por su crucero anfitrión.

Durante una caminata en grupo, Suzanne aparentemente se perdió en el camino de regreso, mientras que todos los demás pasajeros volvieron a subir a bordo del lujoso barco.

El barco volvió a zarpar sin que nadie se diera cuenta de la desaparición del OAP.

Se lanzó una amplia operación de búsqueda, pero el cuerpo de Suzanne fue trágicamente recuperado a primeras horas de la mañana.

El yate Traci Ayris, que estaba anclado cerca, dijo que ella y su compañero escucharon radio transmisiones del crucero durante la frenética búsqueda.

La Sra. Ayris dijo al Cairns Post: “Hicieron recuentos de los buceadores (algo que escuchamos), pero al parecer no de otros huéspedes en la isla.

“Las últimas personas bajaron de la vía y subieron a licitación y el barco partió poco después.

“No pasó mucho tiempo entre el momento en que los últimos pasajeros abandonaron la playa y el momento en que fondearon.

“Incluso comentamos: ‘Vaya, se fueron rápido’”.

Y en octubre, surgieron preguntas cuando un miembro de la tripulación murió trágicamente a bordo de un crucero de P&O.

El barco se dirigía al Caribe en un viaje de 14 noches.

Pero un miembro anónimo de la tripulación murió tristemente ayer a bordo del Arvia, confirmó P&O Cruises.

Sin embargo, aún se están investigando todos los detalles sobre el fatal incidente.

Un portavoz de la compañía de cruceros dijo a The Sun: “Podemos confirmar la muerte de un miembro de la tripulación tras un accidente a bordo del Arvia ayer.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familiares y amigos tanto a bordo como en casa y les brindamos todo el apoyo posible”.