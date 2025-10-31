Misterio después de que la exnovia de su padre encontrara muerto a un niño de 8 años al borde de un estanque hace 3 semanas... la policía no ha realizado arrestos

La muerte de un niño de ocho años ha provocado especulaciones después de que la exnovia de su padre descubriera misteriosamente su cuerpo al borde de un estanque.

La policía no ha realizado arrestos, más de tres semanas después de que Fabian fuera trágicamente encontrado muerto en un bosque cerca de Klein Upahl, en el norte de Alemania.

El joven, de Güstrow, al sur de la ciudad de Rostock, fue denunciado como desaparecido el 10 de octubre al no regresar a su casa.

La policía lanzó una operación de búsqueda a gran escala para encontrar al niño de ocho años, cuyo cuerpo fue encontrado cuatro días después por la exnovia de su padre.

Las autoridades dijeron más tarde que se podía “asumir que alguien más era el responsable”.

Los extraños acontecimientos que rodearon la desaparición del niño han provocado grandes especulaciones sobre la causa de su muerte, ya que los investigadores creen que fue víctima de homicidio.

En una entrevista con Nordkurier, su madre reveló que tenía “un mal presentimiento” e inmediatamente sospechó de un juego sucio; preocupaciones, afirma, que la policía restó importancia.

En los días que siguieron a su desaparición, se desplegaron cientos de trabajadores de búsqueda para localizar los desaparecidos niño.

Los investigadores realizaron amplias entrevistas en la ciudad, interrogando vecinos y miembros del personal de la escuela de Fabián.

Según el criminalista Axel Petermann, estadísticamente los homicidios de niños los provoca alguien de la familia.

Le dijo a Bild: “Cuando matan a un niño, la búsqueda de pistas suele comenzar en el entorno inmediato del niño”.

También se alegó que un hombre fue visto tratando de hablar con un niño de escuela primaria en el momento de la desaparición de Fabián.

Según Petermann, “si un extraño habla con otro niño que se encuentra cerca, la policía debe intentar identificar a esa persona”.

“Esa es una pista que hay que seguir”, añadió.

Aún no está claro si los investigadores han seguido la pista y su silencio ha suscitado aún más especulaciones.

Pero según el profesor de criminología Christian Matzdorf, el secreto en torno al caso probablemente protegerá la investigación, ya que la situación “puede cambiar en cualquier momento”.

Las autoridades no han confirmado a quién están investigando, pero Petermann sugiere que el perpetrador debe haber tenido prisa ya que el cuerpo del niño fue encontrado escondido, no enterrado, en el bosque.

El jueves pasado, un equipo registró un contenedor en busca de evidencia de un arma, mientras los servicios de emergencia peinaban el área con palas y detectores de metales.

La investigación de la fiscalía de Rostock continúa y hasta el momento no se han practicado detenciones.

En un comunicado, los funcionarios dijeron: “En este punto, nuevamente pedimos su comprensión de que no se pueden revelar detalles de la investigación en este momento.

“La única razón de esta reticencia es que la investigación en curso no debería verse obstaculizada o complicada por comunicados de prensa prematuros”.

También instaron al público a abstenerse de especular sobre el caso.

Ayer se celebró un servicio conmemorativo en memoria de Fabián en Güstrow, dos semanas después de que la asombrosa cifra de 700 personas se reunieran para una vigilia con velas para recordarlo.

Los residentes han estado colocando velas, peluches animalesy otros artículos frente a la iglesia.

El alcalde Zimmermann dijo que el incidente dejó a toda la ciudad en shock.

Desde entonces, la madre de Fabián ha solicitado que la foto de su hijo sea utilizada en la prensa, en un intento por mantener viva su memoria.

Ella dijo: “no debe ser olvidado y debe permanecer en la mente de la gente”.