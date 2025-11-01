Misterio porque se encuentran más de 300 pilas de restos humanos en el desierto de Las Vegas

Un hombre ha descubierto MÁS de 300 montones de restos humanos en un descubrimiento impactante en un desierto en las afueras de Las Vegas.

Los misteriosos restos fueron descubiertos cerca de la ciudad rural de Searchlight, aproximadamente a una hora de Las Vegas el 28 de julio.

Matricularse en el sol hoja informativa ¡Gracias!

Cada montón de cenizas ya no contiene información identificable, lo que ha dejado a los investigadores desconcertados sobre a quién pertenecen.

En agosto, algunas de las pilas contenían trozos de bridas para cables, que las funerarias utilizan para cerrar bolsas de cenizas, junto con restos de urnas, informó 8 News Now.

A las familias les podría resultar casi imposible distinguir a sus seres queridos, que se cree que son personas que vivían en la comunidad del sur de Nevada.

Una funeraria se encargó a principios de esta semana de recuperar los montículos de restos de un desierto en Nevada.

El equipo de recuperación de Palm Mortuaries and Cemeteries llegó al lugar y encontró alrededor de 315 juegos de cenizas; Desde entonces han sido colocados en urnas individuales.

Esto se produce después de que un funcionario de la Oficina de Gestión de Tierras confirmara que las pilas eran “cremas” humanas y el departamento estaba investigando activamente en agosto.

Las autoridades creen que una misa en una funeraria arrojó las cenizas.

Si bien no existen leyes en Nevada que impidan que una persona esparza restos en terrenos privados, la ley estatal prohíbe arrojar cenizas con fines comerciales.

Las funerarias deben preservar la “dignidad” de los restos bajo su cuidado y se espera que un vertido masivo como este viole la ley federal.

Palm Mortuaries está preparada para colocar los cientos de restos en una cripta en uno de sus cementerios en el sur de Nevada.

La funeraria espera que esto brinde a las familias la oportunidad de encontrar a sus seres queridos y presentar sus respetos.

Celena DiLullo, presidenta de Palm Mortuaries and Cemeteries, dijo: “Creo que es importante para nosotros asegurarnos de que estas personas no sean olvidadas ni abandonadas.

“Es importante para nuestra comunidad y nuestra profesión que demostremos cuánto nos preocupamos por estas personas”.

“No sé si fueron los deseos de estas personas salir, así que eso es lo que pasa por mi mente”.

Y añadió: “Si no es así como querrían que se les recuerde, simplemente querríamos tener un lugar para que estén”.

Varias fuentes dijeron a 8 News Now que un funeral recientemente cerrado fue el responsable del vertido masivo.

Desde entonces, un representante de la empresa anónima ha negado estas afirmaciones.

Las autoridades aún no han publicado los detalles de la funeraria sospechosa.

En otras partes de Irlanda, los arqueólogos descubrieron cinco conjuntos de restos humanos esqueléticos a principios de este mes.

AUMENTO DE BENEFICIOS Se explica el monto exacto que aumentarán los pagos de beneficios y cómo le afectará a USTED NUESTRA CHICA EN LA Dentro de los planes de Michelle Keegan para Hollywood… y por qué la dulce promesa de Mark es clave

La fosa común fue descubierta en el lugar de una antigua institución para madres y bebés en Tuam, en el condado de Galway.

Los excavadores encontraron zapatos, gafas y biberones de los años en que estuvo en funcionamiento (1841 a 1918).