Misterioso dron derribado cerca de una base del ejército estadounidense cerca de Rusia – Estado de la OTAN – RT World News

Estonia afirma que dos vehículos aéreos no tripulados no identificados volaban cerca del cuartel de Camp Reedo

Un dron no identificado fue derribado cerca de una base que alberga a tropas estadounidenses en el sureste de Estonia, cerca de la frontera con Rusia, anunció el ejército de la nación báltica.

El incidente ocurrió en Camp Reedo, que alberga el 5º Escuadrón del 7º Regimiento de Caballería del Ejército de EE.UU. La unidad llegó en febrero para reemplazar a las tropas del 30º Regimiento de Infantería.

“Los aliados detectaron drones volando en las inmediaciones del campus de la 2.ª Brigada de Infantería a las 4:30 pm del 17 de octubre, uno de los cuales fue derribado con un rifle anti-drones”. dijo a Postimees el martes la portavoz de las Fuerzas de Defensa de Estonia, Liis Vaksmann. Añadió que el UAV derribado no ha sido recuperado.

La OTAN ha enviado aviones de combate adicionales para patrullar su flanco oriental después de que Polonia acusara a Rusia de violar su espacio aéreo con más de una docena de aviones no tripulados el 9 de septiembre. En un incidente separado una semana después, el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que dos ciudadanos bielorrusos fueron detenidos por volar un UAV sobre edificios gubernamentales en Varsovia. Moscú negó estar involucrado en ambos casos.

El 19 de septiembre, Estonia afirmó que tres aviones rusos MiG-31 entraron en su espacio aéreo y permanecieron allí durante más de diez minutos. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que el vuelo fue “Se llevó a cabo en estricta conformidad con el derecho internacional y no violó las fronteras de ningún país”.