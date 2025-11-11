Momento asombroso: un puente de 2.500 pies colapsa en una nube de polvo apenas MESES después de su apertura en China

ESTE es el impactante momento en que un puente de 850 metros se derrumba en una nube de polvo, pocos meses después de su apertura en China.

Imágenes dramáticas muestran un deslizamiento de tierra masivo que envolvió el puente Hongqi en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, lo que provocó su horrible colapso el martes 11.

En el video, la ladera comienza a ceder en una nube de polvo mientras los testigos exclaman en shock.

A medida que el deslizamiento de tierra se intensifica, los escombros envuelven las bases de soporte del puente y la estructura se desintegra parcialmente.

El puente, que une el corazón del país con el Tíbet, se desmorona formando nubes de polvo que dejan escombros esparcidos por el barranco.

Afortunadamente no se han reportado víctimas.

Las grietas detectadas en las laderas y carreteras cercanas llevaron a la policía a cerrar el puente al tráfico el lunes por la tarde por motivos de seguridad.

Los hallazgos preliminares sugieren que las grietas en la margen derecha fueron causadas por el almacenamiento de agua en un embalse cercano.

El puente se inauguró recientemente como parte de la Carretera Nacional 317 en la ciudad de Maerkang.

Se informó que tras el descubrimiento, las autoridades locales activaron inmediatamente una respuesta de emergencia.

Personal de los departamentos de seguridad pública, transporte y recursos naturales llegó al lugar y, a las 23:00 horas, todos los vehículos varados habían sido evacuados, informó China Daily.

Se colocaron señales de advertencia en el lugar para controlar estrictamente la entrada no autorizada.

En un comunicado de las autoridades locales, no hubo un cronograma estimado para la reapertura de la carretera.

Todos los vehículos que entran y salen deben seguir las rutas de desvío designadas especificadas en el aviso.

Se produce cuando el puente más alto del mundo se inauguró en septiembre en la provincia china de Guizhou, nueve veces más alto que el puente Golden Gate y dos veces la altura de la Torre Eiffel.

El puente del Gran Cañón de Huajiang reduce los viajes de dos asombrosas horas a solo dos minutos.