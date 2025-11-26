Home Internacionales Momento aterrador: un incendio horrible devora un edificio de apartamentos de 35...

Momento aterrador: un incendio horrible devora un edificio de apartamentos de 35 pisos con residentes atrapados en Hong Kong

Jonathan Burgos
ESTE es el momento aterrador en el que un gran incendio devora una torre residencial en Hong Kong, dejando al menos a una persona con quemaduras graves.

Según los informes, los residentes quedaron atrapados mientras el humo y las llamas subían por el edificio de apartamentos de 35 pisos el miércoles por la tarde.

Las llamas devoran los andamios de bambú de varios edificios de la urbanización Wang Fuk Court, en Tai Po.
Un gran incendio arrasa un bloque de apartamentos de 35 plantas en Hong KongCrédito: Reuters
Los residentes quedaron atrapados cuando el incendio arrasó el edificio en el distrito de Tai Po.Crédito: Reuters

El fuego se propagó entre los andamios de bambú instalados alrededor del exterior del complejo en el distrito Tai Po de la ciudad, informaron los medios de Hong Kong.

El vídeo en directo desde el lugar mostró un incendio intenso y que ardía rápidamente.

El incendio se informó a media tarde y se elevó a una alarma de incendio número 4, el segundo nivel más alto de gravedad, dijo el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Esta es una noticia de última hora, habrá más por seguir…



