Momento aterrador: un incendio horrible devora un edificio de apartamentos de 35 pisos con residentes atrapados en Hong Kong

ESTE es el momento aterrador en el que un gran incendio devora una torre residencial en Hong Kong, dejando al menos a una persona con quemaduras graves.

Según los informes, los residentes quedaron atrapados mientras el humo y las llamas subían por el edificio de apartamentos de 35 pisos el miércoles por la tarde.

El fuego se propagó entre los andamios de bambú instalados alrededor del exterior del complejo en el distrito Tai Po de la ciudad, informaron los medios de Hong Kong.

El vídeo en directo desde el lugar mostró un incendio intenso y que ardía rápidamente.

El incendio se informó a media tarde y se elevó a una alarma de incendio número 4, el segundo nivel más alto de gravedad, dijo el Departamento de Bomberos de la ciudad.

Esta es una noticia de última hora, habrá más por seguir…