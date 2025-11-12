Momento aterrador: un oso desenfrenado CARGA contra un automóvil después de una serie de ataques mortales que desencadenaron el despliegue militar en Japón

ESTAS imágenes impactantes muestran a un enorme oso gruñendo golpeando con sus garras el capó de un automóvil mientras el conductor da marcha atrás para escapar.

El incidente tuvo lugar después de que la bestia irrumpiera en un rancho de caballos en la isla de Hokkaido. Japón.

El vídeo muestra al oso cargando contra el coche, antes de golpearlo con ambas patas, provocando un estruendo atronador.

El ataque dejó abolladuras y rayones visibles en todo el capó.

Más tarde, Kuwata Ranch compartió fotografías del daño, que muestran varias marcas profundas de garras en la superficie del metal.

El dueño del rancho dijo que un empleado estaba en una patrulla de rutina para alimentar a los animales el jueves por la noche cuando aparece el oso.

Añadió: “No hubo otros daños aparte de los que se ven en las imágenes y el empleado está a salvo.

“Tenga mucho cuidado si vive cerca o viaja por la zona”.

Los ataques de osos han aumentado en Hokkaido y el noreste de Honshu, con 13 muertes registradas. a escala nacional desde abril, la cifra más alta desde que comenzaron los registros.

La semana pasada, un hombre de unos 50 años quedó maltratado y magullado después de un traumatizante ataque de un oso en la prefectura de Fukushima.

Logró escapar después de que le cortaran la nuca mientras caminaba por la ciudad de Aizubange.

Los servicios de emergencia tuvieron que transportar al hombre en avión 60 kilómetros hasta la ciudad de Akita para una cirugía que le salvó la vida.

Otro residente de unos 80 años fue atacado en el mismo barrio a principios de semana.

En el norte de la prefectura de Iwate, Katsumi Sasazaki, de 60 años, desapareció mientras limpiaba un baño al aire libre.

Posteriormente, los investigadores encontraron sangre humana y piel de oso en el lugar.

En la prefectura de Akita, los residentes dicen que animales se están acercando a casas y tiendas en zonas despobladas debido a la disminución de las fuentes de alimentos antes invierno hibernación.

Las autoridades dijeron que ha habido más de 20.000 avistamientos de osos en todo el país entre abril y septiembre, superando ya el total del año pasado.

En respuesta, se han desplegado las Fuerzas de Autodefensa de Japón para ayudar a los gobiernos locales.

Se han colocado grandes trampas en la zona y los osos capturados son transportados desde la prefectura de Akita.

El personal está equipado con escudos, repelente de osos y equipo de protección, pero no está autorizado a disparar ni matar osos.

El Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades regionales también han lanzado un “mapa de aparición de osos” para advertir a residentes y turistas sobre zonas de alto riesgo.

El mapa, disponible en japonés e inglés, marca rutas de montaña y zonas turísticas donde se ha informado de actividad de osos.

Mientras tanto, los gobiernos locales siguen utilizando drones con altavoces para emitir advertencias y reproducir ladridos de perros o petardos para ahuyentar a los osos de las zonas habitadas.

El primer ministro Sanae Takaichi dijo que el gobierno tomaría “las medidas necesarias, una tras otra, con sentido de urgencia” para proteger a los residentes.