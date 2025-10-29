Momento aterrador: un torrente de agua inunda la calle mientras el huracán Melissa azota Jamaica y los lugareños dicen “cuidado con los cocodrilos”

ESTE es el momento aterrador en el que enormes torrentes de agua inundan las calles de Jamaica mientras el huracán Melissa arrasa el Caribe.

La monstruosa tormenta de categoría cinco causó estragos en la isla y las autoridades ahora advierten a los lugareños que incluso tengan cuidado con los cocodrilos rebeldes.

En las imágenes asombrosas, se ve la lluvia bíblica azotando las calles mientras el agua fangosa inunda el vecindario.

También se ven árboles en sus últimas piernas mientras vientos feroces los arrancan del suelo.

Melissa ha desatado inundaciones catastróficas, marejadas ciclónicas generalizadas y vientos de 185 mph en su camino de destrucción.

A los cubanos se les dice que tengan cuidado con los cocodrilos, ya que estas bestias escamosas salen de sus hábitats naturales en busca de tierra seca.

Se produce después de que turistas y lugareños se atrincheraron en interiores mientras los cortes generalizados de Internet provocaban el caos.

Lo que sabemos hasta ahora…

Se han reportado grandes daños a hospitales, carreteras y escuelas, mientras que muchas casas están “inundadas e inundadas”.

También se esperaban deslizamientos de tierra destructivos en partes de la región mientras los rescatistas soportaban la devastación.

El huracán más fuerte de Jamaica historia – y casi la tormenta más poderosa jamás registrada – tocó tierra a la 1:00 p.m. hora local cerca de New Hope.

Desde entonces, el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. lo degradó a tormenta de categoría tres y sostiene vientos de 125 mph mientras se dirige hacia Cuba.

El primer ministro jamaicano, Andrew Holness, dijo a CNN que el huracán causaría “daños catastróficos”.

Dijo: “No hay infraestructura en esta región, o tal vez en cualquier parte del mundo, que pueda resistir un huracán de categoría cinco sin algún nivel de daño.

“Estoy orando por esos residentes, nos hemos estado preparando y hemos estado orando por lo mejor”.

La Cruz Roja está en guardia para ayudar a hasta 1,5 millones de personas a medida que aumentan las preocupaciones por la seguridad de las personas y el acceso a suministros vitales.

El lento monstruo atravesó Jamaica a solo 9 mph.

Melissa es uno de los huracanes atlánticos más severos jamás registrados y ha azotado a Jamaica con la llegada a tierra más fuerte de la historia, con vientos de 185 mph.

Este récord está empatado con el huracán del Día del Trabajo en los EE. UU. en 1935 y el huracán Dorian, que azotó las Bahamas en 2019.

Antes de que la tormenta tocara tierra, 240.000 habitantes ya se habían quedado sin electricidad debido a las brutales condiciones climáticas, dijeron las autoridades.

Tres personas murieron durante los preparativos de la histórica tormenta en Jamaica: dos murieron por la caída de árboles y la otra murió electrocutada.

Se produce cuando el Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso a las 11 a. m. hora local.

Decía: “¡ESTA ES UNA SITUACIÓN EXTREMADAMENTE PELIGROSA Y PELIGROSA PARA LA VIDA! ¡CÚBRETE AHORA!”.

Miles de británicos, incluidos turistas varados, han quedado atrapados en la isla.

Entre ellos se encuentra la madre británica Michaela Menezes, que se refugió en un hotel con sus dos hijos.

Antes de que la tormenta azotara la isla, Michaela dijo: “Esperamos que nos aplasten”, mientras llevaba a The Sun a un recorrido en vídeo por su habitación segura a medida que se acercaba la tempestad.

El familia Juntó las camas para que los niños pudieran estar cerca de su madre.

Dijeron que se retirarían al baño si las ventanas volaran.

Su hotel tiene generadores y tanques de agua para mantener las instalaciones encendidas, pero no se sabe qué tan bien resistirán.

Michaela dijo: “Aún no hemos sentido toda su ira, pero la velocidad del viento es muy alta y la lluvia está cayendo a cántaros.

“Hemos sido golpeados durante las últimas seis horas, pero eso no es nada comparado con el nivel de fuerza que pronto sentiremos”.

CAPEAR LA TORMENTA

Hoy temprano, los británicos recurrieron a las redes sociales o enviaron mensajes a casa para compartir sus pensamientos.

Una dijo que estaba “realmente asustada” y “orando por toda Jamaica”, mientras que otra dijo que toda la isla se sentía “ansiosa” mientras esperaban que llegara la tormenta.

También se publicaron vídeos de hoteles y complejos turísticos que cerraron las escotillas en previsión de los feroces vientos.

Rebecca Chapman dijo bbc Radio 4 esta mañana que “no se siente segura” mientras luchaba por refugiarse con sus hijos a sólo 30 minutos de Montego Bay.

Ella dijo: “Nunca pareció un caribe mar, parece muy oscuro y enojado, es muy premonitorio, hay un ruido sordo extraño que viene del horizonte, es siniestro, inquietante, extraño”.

El turista británico Andrew Tracey dijo a Sky News que estaba encerrado en un hotel junto con unos 200 británicos más.

Dijo: “La tensión en el hotel anoche cuando fuimos a cenar fue definitivamente de nervios, incluso entre los lugareños”.

Otro británico, Wayne Gibson, se aloja en un hotel de la costa norte con su esposa y sus dos hijas.

Le dijo a la BBC: “Mis hijas ahora se han enfadado porque están empezando a asustarse porque hemos empacado todo nuestro equipaje.

“Así que ahora está empezando a volverse un poco real, y creo que el lado caótico está empezando a aparecer”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un centro de crisis dispuesto a ayudar a los británicos en la isla caribeña y en el Marina Real El barco HMS Trent ya se encuentra en la región en espera.

Las autoridades de Jamaica han ordenado a los lugareños que busquen terrenos más elevados y han emitido una serie de avisos de evacuación obligatoria.

El gobierno cerró todos los aeropuertos hasta nuevo aviso, abrió refugios de emergencia y puso hospitales en modo de emergencia.